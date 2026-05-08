TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech DeepL, le concurrent de Google Traduction, licencie 25 % de ses employés pour miser sur l’IA
Business Tech

DeepL, le concurrent de Google Traduction, licencie 25 % de ses employés pour miser sur l’IA

3 min.
8 Mai. 2026 • 14:10
0

DeepL, le concurrent de Google Traduction, va supprimer environ 250 postes, soit un quart de ses effectifs. Le groupe ne présente pas cette décision comme un simple plan de réduction des coûts, mais comme une refonte complète de son fonctionnement pour miser davantage sur l’intelligence artificielle.

DeepL Logo

L’idée défendue sur LinkedIn par son fondateur Jarek Kutylowski est claire. Selon lui, l’intelligence artificielle permet désormais à des équipes beaucoup plus réduites de produire ce qui exigeait auparavant des groupes entiers, ce qui pousse DeepL à revoir en profondeur sa structure interne.

DeepL veut des équipes plus petites

La réorganisation doit d’abord changer la taille et le rythme de l’entreprise. DeepL veut des équipes plus resserrées, plus performantes et capables de décider plus vite, avec moins de niveaux hiérarchiques et moins d’allers-retours internes.

Dans ce modèle, l’IA doit gérer les tâches routinières. Les salariés restants sont censés se concentrer sur ce que le groupe juge difficilement automatisable : l’intuition, la créativité et la conduite des projets de bout en bout.

Le fondateur de DeepL explique que l’IA est déjà largement utilisée en interne, notamment dans l’ingénierie produit et dans le support client. Le plan annoncé consiste à généraliser le rôle de l’IA dans toute l’entreprise.

Fondée en 2017, DeepL développe des outils de traduction automatique pour le texte, les documents et la voix en temps réel. La société se retrouve désormais dans une position délicate : elle vend des produits dopés à l’IA tout en devant elle-même s’adapter à la nouvelle productivité que cette technologie promet.

La décision s’inscrit dans la vague de coupes liée à l’IA

Le groupe n’est pas seul à durcir son organisation. Dans la tech, les suppressions d’emplois se multiplient à mesure que les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle et cherchent en parallèle à alléger leurs coûts.

Meta en a donné un exemple récent avec l’annonce interne à la fin avril de 8 000 suppressions de postes, soit environ 10 % de ses effectifs. Même si l’IA n’était pas officiellement au centre du message, Mark Zuckerberg avait déjà lié en janvier cette technologie aux gains de productivité et aux économies attendues.

Chez DeepL, cette bascule intervient aussi à un moment stratégique. L’entreprise envisagerait une introduction en Bourse aux États-Unis et vient d’annoncer l’ouverture d’un bureau à San Francisco. Autrement dit, la réduction des effectifs accompagne aussi une montée en gamme managériale et financière, au moment où la course à l’IA redéfinit les standards de performance dans toute la tech.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

cearveau intelligence artificielle Hors-Sujet

Superintelligence : Meta licencie 600 employés en lien avec l’IA

intelligence artificielle Hors-Sujet

La plateforme Fiverr licencie 250 employés pour devenir une société « AI-first » (IA avant tout)

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg Business

Meta s’apprête à licencier 20 % de ses employés

HP Logo Batiment Business

HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Robot moine bouddhiste

En Corée du Sud, un robot humanoïde est ordonné moine bouddhiste juste avant l’anniversaire de Bouddha

8 Mai. 2026 • 13:05
0 Science

Qui a dit que la spiritualité était incompatible avec la technologie la plus avancée ? Pas les moines de Séoul en tout cas...

Paranormal Activity Threshold

Paranormal Activity Threshold annulé : le jeu d’horreur de Brian Clarke ne verra finalement pas le jour

8 Mai. 2026 • 11:45
0 Jeux vidéo

Mauvaise nouvelle pour les amateurs d’horreur interactive : Paranormal Activity: Threshold est officiellement annulé. Annoncé en 2024,...

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Résultats : les ventes de PS5 chutent de 46 % suite aux augmentations de tarifs

8 Mai. 2026 • 10:30
0 Jeux vidéo

Les arbres ne montent pas au ciel : malgré l’attachement d’une large partie des joueurs à la marque et malgré aussi une...

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World

Nintendo annonce une hausse de prix pour la Switch 2

8 Mai. 2026 • 9:52
0 Jeux vidéo

Après PlayStation et Xbox, c’est au tour de Nintendo d’annoncer une hausse de prix pour la Switch 2. C’est la première...

Elon Musk

X (Twitter) et Elon Musk sont visés par une information judiciaire en France

7 Mai. 2026 • 20:56
0 Internet

La justice française a ouvert une information judiciaire visant Elon Musk dans le dossier des possibles dérives de X (ex-Twitter), comme...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Rave attaque Apple en justice après le retrait de son app de « watch party »

App Store : Rave attaque Apple en justice après le retrait de son app de « watch party »

8 May. 2026 • 14:10

image de l'article Apple TV commande Disavowed, un thriller d’espionnage avec James Marsden en vedette

Apple TV commande Disavowed, un thriller d’espionnage avec James Marsden en vedette

8 May. 2026 • 12:40

image de l'article iPhone 17 Pro Max : Apple met en avant quatre courts-métrages tournés pour le MAMI Mumbai Film Festival

iPhone 17 Pro Max : Apple met en avant quatre courts-métrages tournés pour le MAMI Mumbai Film Festival

8 May. 2026 • 11:15

image de l'article Les Apple Watch baissent de prix sur l’Apple Store Éducation en France

Les Apple Watch baissent de prix sur l’Apple Store Éducation en France

8 May. 2026 • 10:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site