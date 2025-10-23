TENDANCES
Superintelligence : Meta supprime des centaines de postes… tout en continuant à recruter
Hors-Sujet

Superintelligence : Meta supprime des centaines de postes… tout en continuant à recruter

23 Oct. 2025 • 9:45
0

Meta a annoncé aujourd’hui la suppression d’environ 600 postes au sein de son entité dédiée à l’intelligence artificielle, la Meta Superintelligence Labs (MSL). Cette coupe massive touche principalement les équipes de recherche (FAIR), de produits et d’infrastructure liées à l’IA. En revanche, la toute récente division TBD Lab, qui se concentre sur les modèles de fondation de nouvelle génération, n’est pas impactée par ce plan de licenciement. Le chef de l’IA, Alexandr Wang, précise que cette réduction d’effectif permettra « d’assurer moins de discussions pour prendre une décision, et que chaque personne sera plus responsable, aura plus de portée et d’impact ».

Cearveau Intelligence Artificielle

Une stratégie de rationalisation… et d’optimisation des ressources

Meta justifie ces suppressions par un besoin d’agilité face à un marché de l’IA devenu ultra concurrentiel. Plusieurs observateurs y voient plutôt une réponse directe aux critiques qui avaient suivi l’accueil mitigé de son modèle Llama 4 et aux nombreuses restructurations internes. Cette vague de licenciements s’inscrit également dans une dynamique d’optimisation des ressources alors que Meta vient de sécuriser un financement record de 27 milliards de dollars auprès de Blue Owl Capital pour ses infrastructures IA.

Si la « barre » est donc relevée pour certaines équipes, la porte reste ouverte en interne pour les salariés concernés : Meta encourage ainsi ceux « dont le poste est supprimé » à postuler à d’autres fonctions internes. Parallèlement, Meta maintient ses recrutements pour le TBD Lab, signe que l’ambition IA de Meta ne faiblit pas. Cette double logique – réduction ciblée + investissement accru – reflète la restructuration en cours de la firme pleinement axée  sur l’« intelligence artificielle de nouvelle génération », alors même que Google et OpenAI dominent actuellement ce secteur.
« `

