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House of the Dragon saison 3 : l’ultime bande-annonce promet la guerre

3 min.
29 Mai. 2026 • 18:11
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HBO a dévoilé la bande-annonce finale de la saison 3 de House of the Dragon, dont les premiers épisodes seront diffusés chaque semaine à partir du 22 juin sur la plateforme de streaming HBO Max.

Ultime bande-annonce pour la nouvelle saison de House of the Dragon

La séquence centrale de cette saison est la Bataille du Gosier, un affrontement naval et aérien que le showrunner de la série Ryan Condal a mis quatre ans à concevoir et réaliser. « Essayer de raconter cette histoire sans la Bataille du Gosier, ce serait comme filmer Le Seigneur des Anneaux sans la bataille de la Ferté-au-Cor », a-t-il confié à Entertainment Weekly, décrivant une séquence impliquant des dragons, des navires en feu et plusieurs fronts de combat simultanés. Ryan Condal qualifie l’épisode d’« épisode de télévision probablement le plus fou jamais réalisé ».

Plusieurs séquences de la bande-annonce montrent des scènes de violence à la fois à grande échelle et en gros plan, entrecoupées de scènes d’intrigues à Port-Réal et dans ses environs, alors que la reine Rhaenyra Targaryen cherche à conserver son emprise sur le Trône de fer.

La bande-annonce est très différente de celle publiée par HBO en avril, mettant davantage l’accent sur ceux qui cherchent à dépouiller Rhaenyra de son pouvoir, ainsi que sur une multitude de grandes scènes de bataille, tant sur terre qu’en mer. Regardez-la ci-dessous.

House of the Dragon Saison 3 Daemon Targaryen Matt Smith

Le trailer confirme le retour de Matt Smith, Emma D’Arcy et Olivia Cooke, rejoints par Rhys Ifans, James Norton, Abubakar Salim et Dan Fogler.

House of the Dragon devrait conclure son récit avec une quatrième et vraisemblablement dernière saison attendue en 2028. Dès 2027, A Knight of the Second Kingdoms reviendra pour sa deuxième saison. Warner Bros, maison mère de HBO, développe par ailleurs un film à grand budget intitulé Game of Thrones : Aegon’s Conquest, tandis qu’un projet de série centrée sur Arya Stark est en développement, après l’abandon d’un projet d’une suite mettant en scène Jon Snow.

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