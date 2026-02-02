TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek House of the Dragon s’arrêtera avec la saison 4, HBO confirme
Culture Geek

House of the Dragon s’arrêtera avec la saison 4, HBO confirme

3 min.
2 Fév. 2026 • 8:47
0

House of the Dragon ne dépassera pas le cap de la quatrième saison. Casey Bloys, PDG de HBO et du contenu de HBO Max, a officialisé la conclusion de la série spin-off de Game of Thrones lors d’une interview accordée à Deadline.

House of the Dragon Daemon Targaryen Rhaenyra Targaryen

L’objectif de HBO est de respecter la trajectoire narrative établie. « L’idée a toujours été de suivre l’histoire des Targaryen », explique le dirigeant. Il souligne que pour les lecteurs de l’œuvre originale, le destin de cette dynastie est connu, offrant ainsi « une fin naturelle à cette histoire particulière de la maison Targaryen ». Cette confirmation s’inscrit dans la feuille de route dévoilée en novembre qui fixait déjà la diffusion de cette ultime saison pour 2028 sur HBO et HBO Max.

Pour l’heure, le format de ce chapitre final reste incertain. Interrogé sur la possibilité d’une saison XXL, Casey Bloys a indiqué qu’aucune décision n’avait encore été arrêtée concernant le nombre d’épisodes. Le showrunner Ryan Condal jongle actuellement entre la post-production de la saison 3 (qui sortira en été 2026) et l’écriture de la saison 4.

D’autres séries de l’univers Game of Thrones en préparation

Cette fin programmée survient dans un climat tendu entre la production et le créateur de l’univers. George R. R. Martin, l’auteur des livres Game of Thrones, a récemment qualifié sa relation avec Ryan Condal de « pire que houleuse » et d’« abyssale », critiquant ouvertement la direction prise pour la série House of the Dragon. À l’inverse, l’écrivain a manifesté son enthousiasme pour A Knight of the Seven Kingdoms, dont la saison 2 a déjà été renouvelée pour 2027, avant même la diffusion de la première.

L’arrêt de House of the Dragon en 2028 oblige HBO à préparer la relève. Les plans pour un spin-off centré sur Jon Snow ont été écartés au profit d’une nouvelle suite potentielle mettant en scène Arya Stark, actuellement aux premiers stades de développement.

Parallèlement, l’univers s’étend vers l’animation avec le projet 9 Voyages. Cette série suivra les aventures de Lord Corlys Velaryon, alias le Serpent de Mer (incarné par Steve Toussaint dans House of the Dragon), et bénéficie désormais de l’implication de Genndy Tartakovsky.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

The Last of Us Saison 2 Ellie Joel Bella Ramsey Pedro Pascal Geekeries

The Last of Us aura besoin de 4 saisons, confirme le showrunner de la série

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

data center spacex en orbite

SpaceX veut des data centers en orbite : une demande à la FCC pour jusqu’à un million de satellites dédiés à l’IA

2 Fév. 2026 • 11:42
0 Science

Et si la prochaine grande bataille de l’intelligence artificielle se jouait… au-dessus de nos têtes ? SpaceX a déposé...

notepad++

Notepad++ : la mise à jour détournée pour pousser des exécutables malveillants, ce que l’on sait et comment se protéger

2 Fév. 2026 • 11:12
0 Logiciels

Un incident de sécurité sérieux touche l’écosystème de Notepad++, l’un des éditeurs de texte les...

Grok Icone Logo

Grok de nouveau autorisé en Indonésie après des garanties contre certaines dérives

2 Fév. 2026 • 10:05
0 Internet

L’Indonésie a décidé de lever l’interdiction visant Grok, le chatbot développé par xAI, rejoignant ainsi la...

PlayStation 4 Slim vs PlayStation 4 Pro et Manette

Sony pousse les joueurs PS4 à passer sur la PlayStation 5

1 Fév. 2026 • 9:00
5 Jeux vidéo

Sony envoie une notification directement sur les PlayStation 4 pour encourager les joueurs ayant encore cette console sortie en 2013 à acheter une...

Google Maps Logo Icone

Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo

31 Jan. 2026 • 9:00
1 Logiciels

Google déploie son assistant Gemini dans Maps pour accompagner les trajets à pied et à vélo. Cette mise à jour permet...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article CarPlay Ultra : Apple accélère son déploiement chez Hyundai, Kia et Genesis en 2026

CarPlay Ultra : Apple accélère son déploiement chez Hyundai, Kia et Genesis en 2026

2 Feb. 2026 • 11:15

image de l'article Inde : Apple obtient le feu vert pour ses équipements de production d’iPhone

Inde : Apple obtient le feu vert pour ses équipements de production d’iPhone

2 Feb. 2026 • 9:45

image de l'article Apple veut des alternatives à TSMC pour fabriquer ses processeurs

Apple veut des alternatives à TSMC pour fabriquer ses processeurs

2 Feb. 2026 • 8:20

image de l'article Apple prépare plusieurs abonnements payants pour ses applications

Apple prépare plusieurs abonnements payants pour ses applications

2 Feb. 2026 • 7:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site