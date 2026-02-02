House of the Dragon s’arrêtera avec la saison 4, HBO confirme

House of the Dragon ne dépassera pas le cap de la quatrième saison. Casey Bloys, PDG de HBO et du contenu de HBO Max, a officialisé la conclusion de la série spin-off de Game of Thrones lors d’une interview accordée à Deadline.

L’objectif de HBO est de respecter la trajectoire narrative établie. « L’idée a toujours été de suivre l’histoire des Targaryen », explique le dirigeant. Il souligne que pour les lecteurs de l’œuvre originale, le destin de cette dynastie est connu, offrant ainsi « une fin naturelle à cette histoire particulière de la maison Targaryen ». Cette confirmation s’inscrit dans la feuille de route dévoilée en novembre qui fixait déjà la diffusion de cette ultime saison pour 2028 sur HBO et HBO Max.

Pour l’heure, le format de ce chapitre final reste incertain. Interrogé sur la possibilité d’une saison XXL, Casey Bloys a indiqué qu’aucune décision n’avait encore été arrêtée concernant le nombre d’épisodes. Le showrunner Ryan Condal jongle actuellement entre la post-production de la saison 3 (qui sortira en été 2026) et l’écriture de la saison 4.

D’autres séries de l’univers Game of Thrones en préparation

Cette fin programmée survient dans un climat tendu entre la production et le créateur de l’univers. George R. R. Martin, l’auteur des livres Game of Thrones, a récemment qualifié sa relation avec Ryan Condal de « pire que houleuse » et d’« abyssale », critiquant ouvertement la direction prise pour la série House of the Dragon. À l’inverse, l’écrivain a manifesté son enthousiasme pour A Knight of the Seven Kingdoms, dont la saison 2 a déjà été renouvelée pour 2027, avant même la diffusion de la première.

L’arrêt de House of the Dragon en 2028 oblige HBO à préparer la relève. Les plans pour un spin-off centré sur Jon Snow ont été écartés au profit d’une nouvelle suite potentielle mettant en scène Arya Stark, actuellement aux premiers stades de développement.

Parallèlement, l’univers s’étend vers l’animation avec le projet 9 Voyages. Cette série suivra les aventures de Lord Corlys Velaryon, alias le Serpent de Mer (incarné par Steve Toussaint dans House of the Dragon), et bénéficie désormais de l’implication de Genndy Tartakovsky.