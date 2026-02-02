TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre
Internet

Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre

3 min.
2 Fév. 2026 • 18:06
3

Le gouvernement français tente d’éteindre l’incendie provoqué par Anne Le Hénanff concernant l’avenir des VPN en France. L’exécutif a formellement démenti tout projet d’interdiction des VPN, contredisant l’interprétation des propos tenus par la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique.

Drapeau France Tour Eiffel

La polémique est née le 30 janvier 2026 sur Franceinfo. Évoquant la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Anne Le Hénanff a ciblé les outils permettant de contourner cette restriction. « Évidemment que le VPN existe », a-t-elle concédé, avant d’ajouter que si la loi actuelle protégeait déjà une majorité d’enfants, « les VPN c’est le prochain sujet ». Cette phrase a immédiatement été perçue comme une menace directe contre les réseaux privés virtuels, déclenchant une vague d’indignation chez les défenseurs des libertés numériques et au sein de l’opposition.

Un rétropédalage face à l’utilité légitime des VPN

Face à la fronde, la réaction officielle n’a pas tardé. Contacté par BFMTV, un porte-parole du gouvernement a rectifié le tir en indiquant : « La ministre considère utiles les VPN pour de nombreux usages tout à fait légitimes, il n’a donc évidemment jamais été question de les interdire ».

Les VPN jouent un rôle crucial pour la confidentialité en ligne. En chiffrant la connexion et en masquant l’adresse IP via un serveur distant, ils garantissent l’anonymat et la sécurité des données. S’ils sont vitaux pour contourner la censure dans des régimes autoritaires, ils servent aussi, dans les démocraties, à échapper aux dispositifs de vérification d’âge ou de scan de carte d’identité imposés sur certains sites Web.

Xavier Niel manie l’ironie pour défendre la technologie

La maladresse gouvernementale n’a pas échappé aux acteurs du secteur. Xavier Niel, co-fondateur de Free, a choisi l’humour grinçant pour commenter l’affaire : « Réfléchissez un peu, aucune démocratie n’oserait faire ça ».

Cette sortie médiatique de Xavier Niel n’est pas anodine. Son opérateur Free Mobile est directement concerné puisqu’il propose mVPN, un VPN intégré gratuitement à ses forfaits. Lancée opportunément au moment où la France imposait le contrôle de l’âge sur les sites pornographiques, cette option permet justement aux abonnés de simuler une connexion depuis l’étranger, illustrant parfaitement l’usage que le gouvernement cherchait maladroitement à encadrer.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mozilla VPN Internet

La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

3 commentaires pour cet article :

  • Alexiel(via l'app )
    2 Fév. 2026 • 18:08
    On en reparlera …
    • Chibiplowa(via l'app )
      2 Fév. 2026 • 20:11
      Tu peux jamais vraiment bloquer un VPN. Parce que nombreuses sont les entreprises qui en ont besoin pour pleins de raisons mais surtout pour la sécurité des données d’entreprise. Interdire le VPN unilatéralement est simplement économiquement infaisable. T’aurais tous les commerciaux et compagnie qui devraient faire du biz sans accès aux données internes (domaine, serveurs etc). Bonne chance xD
  • Xero(via l'app )
    2 Fév. 2026 • 21:16
    Aaaah ses policars. Ils sont vraiment vraiment loins de toute réalités. Bref, ce sont des bouffons.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Firefox Bloquer Fonctions IA

Firefox va ajouter une option pour bloquer les fonctions IA

2 Fév. 2026 • 20:58
1 Logiciels

Firefox intégrera une option radicale permettant aux utilisateurs de désactiver l’ensemble des fonctionnalités...

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

B&You Pure Fibre : Bouygues Telecom augmente le prix, la deuxième fois en un mois

2 Fév. 2026 • 19:52
0 Internet

Bouygues Telecom a décidé d’augmenter une nouvelle fois le prix de son offre Internet B&You Pure Fibre, quelques semaines...

Jim Carrey Bruce tout puissant

Grok ne déshabille plus les femmes, mais continue de déshabiller… les hommes

2 Fév. 2026 • 19:00
0 Internet

Malgré les engagements publics de X pour limiter les dérives de son intelligence artificielle, Grok continue de produire des images...

Stranger Things- chroniqu

Stranger Things: Chroniques de 1985 : un trailer et une date de sortie pour le spin-off animé

2 Fév. 2026 • 18:20
0 Geekeries

Netflix étend l’univers de Stranger Things avec Stranger Things : Chroniques de 1985 (Tales From ’85), une série animée...

Lunar Rover Blue Origin

Blue Origin suspend ses projets de tourisme spatial pour se concentrer sur les missions lunaires

2 Fév. 2026 • 17:10
0 Science

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, annonce une pause prolongée de ses vols touristiques suborbitaux. La...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iTunes connaît encore du succès et Apple mise dessus

iTunes connaît encore du succès et Apple mise dessus

2 Feb. 2026 • 22:40

image de l'article Codex, l’app d’OpenAI pour coder avec l’IA, est disponible sur Mac

Codex, l’app d’OpenAI pour coder avec l’IA, est disponible sur Mac

2 Feb. 2026 • 20:20

image de l'article iOS 16.7.14 est disponible avec macOS 11.7.11 et watchOS 10.6.2/9.6.4/6.3.1

iOS 16.7.14 est disponible avec macOS 11.7.11 et watchOS 10.6.2/9.6.4/6.3.1

2 Feb. 2026 • 19:14

image de l'article iPhone 18 plus cher ? Une incertitude avec le prix de la RAM en hausse

iPhone 18 plus cher ? Une incertitude avec le prix de la RAM en hausse

2 Feb. 2026 • 19:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site