Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre

Le gouvernement français tente d’éteindre l’incendie provoqué par Anne Le Hénanff concernant l’avenir des VPN en France. L’exécutif a formellement démenti tout projet d’interdiction des VPN, contredisant l’interprétation des propos tenus par la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique.

La polémique est née le 30 janvier 2026 sur Franceinfo. Évoquant la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Anne Le Hénanff a ciblé les outils permettant de contourner cette restriction. « Évidemment que le VPN existe », a-t-elle concédé, avant d’ajouter que si la loi actuelle protégeait déjà une majorité d’enfants, « les VPN c’est le prochain sujet ». Cette phrase a immédiatement été perçue comme une menace directe contre les réseaux privés virtuels, déclenchant une vague d’indignation chez les défenseurs des libertés numériques et au sein de l’opposition.

Un rétropédalage face à l’utilité légitime des VPN

Face à la fronde, la réaction officielle n’a pas tardé. Contacté par BFMTV, un porte-parole du gouvernement a rectifié le tir en indiquant : « La ministre considère utiles les VPN pour de nombreux usages tout à fait légitimes, il n’a donc évidemment jamais été question de les interdire ».

Les VPN jouent un rôle crucial pour la confidentialité en ligne. En chiffrant la connexion et en masquant l’adresse IP via un serveur distant, ils garantissent l’anonymat et la sécurité des données. S’ils sont vitaux pour contourner la censure dans des régimes autoritaires, ils servent aussi, dans les démocraties, à échapper aux dispositifs de vérification d’âge ou de scan de carte d’identité imposés sur certains sites Web.

Xavier Niel manie l’ironie pour défendre la technologie

La maladresse gouvernementale n’a pas échappé aux acteurs du secteur. Xavier Niel, co-fondateur de Free, a choisi l’humour grinçant pour commenter l’affaire : « Réfléchissez un peu, aucune démocratie n’oserait faire ça ».

Mdrrrrrr vous êtes tous tombés dans le panneau alors que c’est un compte parodique, réfléchissez un peu, aucune démocratie n’oserait faire ça https://t.co/o43CM9guks — Xavier Niel (@Xavier75) January 30, 2026

Cette sortie médiatique de Xavier Niel n’est pas anodine. Son opérateur Free Mobile est directement concerné puisqu’il propose mVPN, un VPN intégré gratuitement à ses forfaits. Lancée opportunément au moment où la France imposait le contrôle de l’âge sur les sites pornographiques, cette option permet justement aux abonnés de simuler une connexion depuis l’étranger, illustrant parfaitement l’usage que le gouvernement cherchait maladroitement à encadrer.