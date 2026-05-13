Ahsoka saison 2 : la série Star Wars a enfin une fenêtre de sortie

Les fans de Star Wars ont dû patienter un moment pour découvrir la saison 2 de la série Ahsoka, mais celle-ci a maintenant une fenêtre de sortie : ce sera pour le début de 2027 sur Disney+.

La saison 2 d’Ahsoka attendra le début 2027

C’est Rosario Dawson, l’actrice qui incarne Ahsoka Tano à l’écran, qui a annoncé la nouvelle lors de la présentation Upfront de Disney. Elle a également présenté une vidéo montrant les coulisses de la nouvelle saison. En revanche ni Disney ni Lucasfilm n’ont pour le moment pas donné une date de sortie exacte. Il faut pour l’instant se contenter d’une arrivée pour début 2027.

« C’est vraiment extraordinaire de voir tout l’amour que les fans portent à Ahsoka et à son équipe », a déclaré Rosario Dawson sur scène. « Je peux vous dire que cette saison, les combats sont plus spectaculaires et les enjeux plus importants. Nous avons hâte que vous puissiez la découvrir ».

Les personnes qui ont assisté à la présentation de Disney ont pu découvrir un aperçu des batailles spatiales et de combats au sabre laser mettant en scène Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo dans celui de Sabine Wren, Lars Mikkelsen dans celui du Grand Amiral Thrawn, Eman Esfandi dans celui d’Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead dans celui d’Hera Syndulla et Hayden Christensen dans celui d’Anakin Skywalker. Ivanna Sakhno reprendra son rôle de Shin Hati tandis que Rory McCann rejoint le casting pour poursuivre l’aventure de Baylan Skoll qui était incarné par Ray Stevenson, décédé en 2023.

Pour rappel, la première saison d’Ahsoka a fait ses débuts en 2023. Autant dire qu’une arrivée de la saison 2 pour le début 2027 représente un sacré délai.