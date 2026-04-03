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Maul – Seigneur de l’ombre : saison 2 déjà confirmée pour la série Star Wars

2 min.
3 Avr. 2026 • 14:48
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Lucasfilm annonce déjà qu’il y aura bel et bien une saison 2 pour sa série Maul – Seigneur de l’ombre. L’annonce intervient quelques jours à peine avant le début de la saison 1 de la nouvelle série Star Wars.

Dark Maul Star Wars Shadow Lord

Saison 2 confirmée pour Maul – Seigneur de l’ombre

Sans surprise, les détails sont pour le moment légers en ce qui concerne la saison 2. Lucasfilm indique :

Non seulement Maul va prendre sa revanche, mais son aventure se poursuivra avec une deuxième saison de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre.

À l’approche du début de la série, le créateur et producteur exécutif Dave Filoni a annoncé la poursuite de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, confirmant que la saison 2 était en cours de production chez Lucasfilm Animation. La saison 1 débute sur Disney+ lundi avec la diffusion de deux premiers épisodes.

L’intrigue se situe environ un an après la fin de The Clone Wars et les événements de Mandalore. Dark Maul, toujours interprété en version originale par Sam Witwer (et Marc Bretonnière en français), tente de reprendre pied sur une planète encore épargnée par l’Empire. Mais ses manœuvres attirent rapidement l’attention de personnages dangereux : Inquisiteurs impériaux, forces locales de l’ordre et même un mystérieux Jedi Twi’lek rescapé.

La série promet une plongée dans les réseaux souterrains de la galaxie Star Wars, entre alliances fragiles, luttes de pouvoir et manipulation politique. Loin du schéma classique Jedi contre Sith, Maul – Seigneur de l’ombre explore un lore plus complexe, centré sur le crime organisé galactique et la survie dans un univers totalement dominé par l’Empire.

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