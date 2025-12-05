Star Wars : la version originale de 1977 va ressortir au cinéma en 2027

Disney et Lucasfilm ont confirmé le retour au cinéma de la version originale de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, tel qu’il a été projeté en 1977. Cette version restaurée sera diffusée à partir du 19 février 2027 au cinéma pour célébrer les 50 ans de la franchise, marquant une rupture avec les éditions modifiées par George Lucas au fil des années.

Le vrai Star Wars de 1977 va faire son retour

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des festivités d’une année entière organisées par Lucasfilm. Alors que George Lucas a souvent retouché le film, cette ressortie promet une fidélité à l’œuvre initiale.

Un public restreint a déjà pu voir le montage original (mais il ne s’agissait pas de la version restaurée). En juin, le British Film Institute a projeté une copie originale en 35 mm lors d’un événement spécial. À cette occasion, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait confirmé qu’il s’agissait « bel et bien de la première copie ». Les informations concernant la mise en vente des billets pour 2027 seront communiquées ultérieurement sur le site officiel.

Outre cette commémoration historique, Disney et Lucasfilms ont déjà prévu un agenda pour les futures sorties cinématographiques de l’univers Star Wars. Avant l’anniversaire, le public pourra découvrir The Mandalorian and Grogu, dont la sortie est fixée au 20 mai 2026.

L’année 2027 sera particulièrement chargée puisqu’un autre long-métrage inédit accompagnera la ressortie de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Le film Star Wars: Starfighter, avec Ryan Gosling en tête d’affiche, est attendu dans les salles le 26 mai 2027.