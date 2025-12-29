TENDANCES
KultureGeek Internet New York impose des étiquettes d’avertissement aux réseaux sociaux jugés addictifs
Internet

New York impose des étiquettes d’avertissement aux réseaux sociaux jugés addictifs

29 Déc. 2025 • 14:10
0

Kathy Hochul, la gouverneure de l’État de New York, a promulgué une nouvelle législation obligeant Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et les autres réseaux sociaux à afficher des alertes explicites sur les dangers potentiels pour la santé mentale des jeunes utilisateurs. Cette mesure cible spécifiquement les plateformes intégrant des mécanismes favorisant une utilisation excessive, tels que le défilement infini, la lecture automatique et les flux algorithmiques.

Reseaux Sociaux Logos Icones

Un avertissement pour les réseaux sociaux

La gouverneure justifie cette décision en comparant ces nouvelles étiquettes aux messages de prévention sanitaire présents sur d’autres produits de consommation courante. Elle évoque notamment les avertissements sur le tabac concernant les risques de cancer ou ceux figurant sur les emballages plastiques pour prévenir la suffocation chez les jeunes enfants.

« Assurer la sécurité des New Yorkais est ma priorité absolue depuis mon entrée en fonction et cela inclut la protection de nos enfants contre les méfaits potentiels des fonctionnalités des réseaux sociaux qui encouragent une utilisation excessive », a déclaré Kathy Hochul. Cette approche rejoint les recommandations de l’administrateur de la santé publique des États-Unis, qui avait appelé dès 2023 à la mise en place de telles signalétiques de sécurité.

Le texte de loi donne au procureur général de l’État le pouvoir d’engager des poursuites contre les contrevenants. Les réseaux sociaux proposant des flux addictifs s’exposent à des pénalités civiles pouvant atteindre 5 000 dollars par infraction. La réglementation s’applique à toute conduite ayant lieu partiellement ou totalement dans l’État de New York, mais exclut les utilisateurs accédant aux services depuis l’extérieur de l’État.

Un mouvement global de régulation numérique

Cette initiative s’inscrit dans un contexte mondial de méfiance accrue envers l’impact psychologique des écrans sur les mineurs, illustré par les procès intentés par des districts scolaires américains contre Meta. New York rejoint ainsi la Californie et le Minnesota qui ont adopté des lois similaires. À l’échelle internationale, l’Australie a récemment franchi un pas supplémentaire en imposant une interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Reseaux Sociaux Logos Icones Internet

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

