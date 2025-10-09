New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

La ville de New York, accompagnée de son district scolaire et de son principal système hospitalier public, a lancé une action en justice contre les géants des réseaux sociaux. Meta, Snap (Snapchat), TikTok et YouTube sont accusés d’avoir délibérément conçu des plateformes addictives, contribuant ainsi à une grave crise de santé mentale chez les jeunes.

Un fardeau pour les services publics de la ville

La plainte de 327 pages soutient que les entreprises poursuivies « ont créé, provoqué et contribué à la crise de santé mentale chez les jeunes à New York ». Cette situation aurait, selon les plaignants, forcé la ville, ses écoles et ses hôpitaux « à consacrer des ressources importantes, en termes de financement, d’effectifs et de temps » pour faire face aux conséquences.

L’action en justice affirme que ces plateformes ont non seulement nui à la santé publique, mais aussi perturbé le bon fonctionnement d’espaces publics comme les écoles. Le manque de protections efficaces pour les enfants est également pointé du doigt.

Du « surf sur le métro » au burnout des enseignants

Pour étayer ses accusations, la plainte met en lumière des exemples spécifiques. Elle évoque la montée des vidéos virales sur le « subway surfing » (surf sur le métro), une pratique dangereuse qui a déjà causé la mort de plusieurs adolescents et a conduit à plus de 100 arrestations. Selon la plainte, les enquêtes de la police de New York indiquent que « la motivation principale des adeptes du subway surfing est d’imiter les vidéos de subway surfing qu’ils voient sur les réseaux sociaux et de récolter des likes sur ces mêmes réseaux ».

Le personnel scolaire n’est pas épargné. Le document légal affirme que les enseignants subissent « un traumatisme secondaire et une épuisement professionnel liés à la prise en charge d’étudiants en situation de crise » en raison de l’impact des réseaux sociaux sur leurs élèves.

Google réfute les accusations

Alors que Meta, Snap et TikTok n’ont pas encore faire une déclaration, un porte-parole de Google a réagi auprès d’Engadget, qualifiant les allégations de « tout simplement fausses ». Selon lui, la plainte repose sur « une incompréhension fondamentale » de la nature de YouTube. Il argumente que « YouTube est un service de streaming où les gens viennent regarder tout ce qu’ils veulent, des événements sportifs en direct aux podcasts en passant par leurs créateurs préférés, principalement sur leur écran de télévision. Il ne s’agit pas d’un réseau social où les gens se retrouvent pour discuter avec leurs amis ».

L’entreprise met également en avant les outils développés pour protéger les jeunes, comme les expériences supervisées pour les jeunes, qui permettent aux familles de garder le contrôle.