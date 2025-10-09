TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes
Internet

New York poursuit YouTube, TikTok, Meta et Snapchat pour la santé mentale des jeunes

9 Oct. 2025 • 9:57
0

La ville de New York, accompagnée de son district scolaire et de son principal système hospitalier public, a lancé une action en justice contre les géants des réseaux sociaux. Meta, Snap (Snapchat), TikTok et YouTube sont accusés d’avoir délibérément conçu des plateformes addictives, contribuant ainsi à une grave crise de santé mentale chez les jeunes.

Reseaux Sociaux Logos Icones

Un fardeau pour les services publics de la ville

La plainte de 327 pages soutient que les entreprises poursuivies « ont créé, provoqué et contribué à la crise de santé mentale chez les jeunes à New York ». Cette situation aurait, selon les plaignants, forcé la ville, ses écoles et ses hôpitaux « à consacrer des ressources importantes, en termes de financement, d’effectifs et de temps » pour faire face aux conséquences.

L’action en justice affirme que ces plateformes ont non seulement nui à la santé publique, mais aussi perturbé le bon fonctionnement d’espaces publics comme les écoles. Le manque de protections efficaces pour les enfants est également pointé du doigt.

Du « surf sur le métro » au burnout des enseignants

Pour étayer ses accusations, la plainte met en lumière des exemples spécifiques. Elle évoque la montée des vidéos virales sur le « subway surfing » (surf sur le métro), une pratique dangereuse qui a déjà causé la mort de plusieurs adolescents et a conduit à plus de 100 arrestations. Selon la plainte, les enquêtes de la police de New York indiquent que « la motivation principale des adeptes du subway surfing est d’imiter les vidéos de subway surfing qu’ils voient sur les réseaux sociaux et de récolter des likes sur ces mêmes réseaux ».

Le personnel scolaire n’est pas épargné. Le document légal affirme que les enseignants subissent « un traumatisme secondaire et une épuisement professionnel liés à la prise en charge d’étudiants en situation de crise » en raison de l’impact des réseaux sociaux sur leurs élèves.

Google réfute les accusations

Alors que Meta, Snap et TikTok n’ont pas encore faire une déclaration, un porte-parole de Google a réagi auprès d’Engadget, qualifiant les allégations de « tout simplement fausses ». Selon lui, la plainte repose sur « une incompréhension fondamentale » de la nature de YouTube. Il argumente que « YouTube est un service de streaming où les gens viennent regarder tout ce qu’ils veulent, des événements sportifs en direct aux podcasts en passant par leurs créateurs préférés, principalement sur leur écran de télévision. Il ne s’agit pas d’un réseau social où les gens se retrouvent pour discuter avec leurs amis ».

L’entreprise met également en avant les outils développés pour protéger les jeunes, comme les expériences supervisées pour les jeunes, qui permettent aux familles de garder le contrôle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

TikTok Logo Internet

TikTok lance en Espagne sa fonction d’e-commerce TikTok Shop

TikTok shop Hors-Sujet

TikTok continue de licencier dans sa division TikTok Shop US

TikTok Logo Internet

TikTok n’est plus disponible aux États-Unis à cause de la loi d’interdiction

TikTok Logo Internet

Amazon fait une offre pour racheter TikTok

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Discord

Hack Discord : environ 70 000 pièces d’identité ont été compromises

9 Oct. 2025 • 11:15
0 Internet

Discord a reconnu il y a quelques jours qu’une faille chez l’un de ses prestataires de support client pourrait avoir compromis les...

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass : la hausse de prix de 50 % est reportée pour certains

8 Oct. 2025 • 22:40
0 Jeux vidéo

Microsoft a décidé de reporter le la hausse de prix de 50 % du Xbox Game Pass Ultimate pour une partie des joueurs. Cette mesure, qui...

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

UFS 5.0 : le stockage sur smartphone va être deux fois plus rapide

8 Oct. 2025 • 22:16
0 Mobiles / Tablettes

Le JEDEC annonce finaliser la nouvelle norme Universal Flash Storage, à savoir UFS 5.0. Conçue pour une nouvelle génération...

Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 sera temporairement gratuit pour contrer Battlefield 6

8 Oct. 2025 • 21:03
0 Jeux vidéo

Afin de concurrencer la sortie de Battlefield 6 le 10 octobre, Activision annonce rendre gratuit Call of Duty: Black Ops 6 pendant quelques jours. Ce...

Firefox Gestionnaire Profils

Firefox va proposer un gestionnaire de profils, comme les autres navigateurs

8 Oct. 2025 • 20:44
0 Logiciels

Mozilla rattrape son retard sur Chrome et les autres navigateurs en améliorant la fonction de gestion de profils. Le navigateur mise sur la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article ICE : Apple n’a pas seulement retiré l’application ICEBlock

ICE : Apple n’a pas seulement retiré l’application ICEBlock

9 Oct. 2025 • 10:45

image de l'article Apple invite des influenceurs à un événement mystérieux

Apple invite des influenceurs à un événement mystérieux

9 Oct. 2025 • 9:25

image de l'article iPhone pliable : Apple miserait sur le titane et l’aluminium

iPhone pliable : Apple miserait sur le titane et l’aluminium

8 Oct. 2025 • 20:12

image de l'article [Màj x2 – Jour-2] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

[Màj x2 – Jour-2] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

8 Oct. 2025 • 19:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site