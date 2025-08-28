Star Wars Starfighter : le casting est dévoilé et le tournage a commencé

Star Wars: Starfighter se précise un peu aujourd’hui, avec Lucasfilm qui dévoile de nouveaux ajouts au casting, ainsi que le début pour le tournage du film.

Le casting pour Star Wars: Starfighter

Comme ce fut précédemment indiqué, Ryan Gosling aura le rôle principal. Il sera accompagné par Matt Smith et Mia Goth. Aujourd’hui, Lucasfilm révèle le reste du casting : Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings et Amy Adams. Le réalisateur est Shawn Levy et le scénariste est Jonathan Tropper.

Star Wars : Starfighter est une toute nouvelle aventure indépendante. Le film, dont le tournage a déjà commencé, est une histoire originale qui se déroule cinq ans après les événements de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skylwalker. Le film sortira au cinéma le 26 mai 2027.

Shawn Levy déclare :

Je ressens une profonde excitation et un grand honneur alors que nous commençons le tournage de Star Wars: Starfighter. Depuis le jour où Kathy Kennedy m’a appelé pour m’inviter à développer une aventure originale dans cette incroyable galaxie qu’est Star Wars, cette expérience est un rêve devenu réalité, tant sur le plan créatif que personnel. Star Wars a façonné ma perception de ce que peut accomplir une histoire, de la façon dont les personnages et les moments cinématographiques peuvent rester à jamais gravés dans nos mémoires. Rejoindre cette galaxie narrative avec des collaborateurs aussi brillants, à l’écran comme en coulisses, est l’expérience la plus excitante de ma vie.

C’est l’occasion de rappeler qu’il y aura un nouveau film Star Wars au cinéma en 2026. Il s’agira de The Mandalorian & Grogu. La sortie en salles se fera le 20 mai 2026.