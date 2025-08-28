TENDANCES
Star Wars Starfighter : le casting est dévoilé et le tournage a commencé

28 Août. 2025 • 18:49
Star Wars: Starfighter se précise un peu aujourd’hui, avec Lucasfilm qui dévoile de nouveaux ajouts au casting, ainsi que le début pour le tournage du film.

Star Wars Starfighter Ryan Gosling Flynn Gray

Le casting pour Star Wars: Starfighter

Comme ce fut précédemment indiqué, Ryan Gosling aura le rôle principal. Il sera accompagné par Matt Smith et Mia Goth. Aujourd’hui, Lucasfilm révèle le reste du casting : Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings et Amy Adams. Le réalisateur est Shawn Levy et le scénariste est Jonathan Tropper.

Star Wars : Starfighter est une toute nouvelle aventure indépendante. Le film, dont le tournage a déjà commencé, est une histoire originale qui se déroule cinq ans après les événements de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skylwalker. Le film sortira au cinéma le 26 mai 2027.

Shawn Levy déclare :

Je ressens une profonde excitation et un grand honneur alors que nous commençons le tournage de Star Wars: Starfighter. Depuis le jour où Kathy Kennedy m’a appelé pour m’inviter à développer une aventure originale dans cette incroyable galaxie qu’est Star Wars, cette expérience est un rêve devenu réalité, tant sur le plan créatif que personnel. Star Wars a façonné ma perception de ce que peut accomplir une histoire, de la façon dont les personnages et les moments cinématographiques peuvent rester à jamais gravés dans nos mémoires. Rejoindre cette galaxie narrative avec des collaborateurs aussi brillants, à l’écran comme en coulisses, est l’expérience la plus excitante de ma vie.

C’est l’occasion de rappeler qu’il y aura un nouveau film Star Wars au cinéma en 2026. Il s’agira de The Mandalorian & Grogu. La sortie en salles se fera le 20 mai 2026.

