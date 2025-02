Star Wars : La Revanche des Sith va ressortir au cinéma pour ses 20 ans

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith va célébrer son 20e anniversaire cette année et Lucasfilm annonce que le film va ressortir au cinéma à partir du 25 avril.

La sortie sur le grand écran concernera certains cinémas aux États-Unis et dans d’autres pays, bien que la liste ne soit pas encore connue. Il y a toutefois de fortes chances que la France soit concernée, étant donné que Star Wars, épisode I : La Menace fantôme avait eu le droit l’an dernier à une nouvelle sortie sur plus de 250 écrans en France. De plus, Lucasfilm précise que le film sera uniquement disponible pendant une semaine.

Plusieurs formats seront disponibles pour La Revanche des Sith, dont du 4DX pour la première fois. L’expérience 4DX comprend des sièges à mouvement haute technologie qui se synchronisent avec plus de 21 effets, tous conçus pour compléter la narration du film.

Situé quelques années après le début de la Guerre des Clones, Star Wars : La Revanche des Sith est le dernier film de la trilogie préquelle, mettant en lumière la chute de l’ordre des Jedi, ce qui contraint un groupe de survivants, dont Obi-Wan Kenobi et le maître Jedi Yoda, à se cacher. À une époque où les Chevaliers Jedi sont devenus des généraux à la tête d’une armée de clones massive dans une bataille galactique contre les Séparatistes, les sinistres Sith dévoilent un complot millénaire pour dominer la galaxie. Et tandis que la République s’effondre et que le maléfique Empire Galactique surgit de ses cendres, le Jedi Anakin Skywalker est séduit par le côté obscur de la Force pour devenir le nouvel apprenti de l’Empereur Palpatine : Dark Vador.