TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI recrute pour anticiper les risques de l’intelligence artificielle
Internet

OpenAI recrute pour anticiper les risques de l’intelligence artificielle

29 Déc. 2025 • 15:25
0

OpenAI renforce son dispositif de sécurité en annonçant le recrutement d’un nouveau Head of Preparedness, un poste stratégique chargé d’anticiper et de limiter les dérives potentielles de ses modèles d’intelligence artificielle. L’annonce a été faite par Sam Altman en personne (sur X), alors que l’année écoulée a mis en lumière des préoccupations croissantes autour de l’impact de l’IA sur les utilisateurs et la société en général.

Une réponse aux défis émergents de l’IA

Selon le directeur général d’OpenAI, « l’impact potentiel des modèles sur la santé mentale est quelque chose dont nous avons eu un aperçu en 2025 », évoquant également d’autres « défis bien réels » liés à la montée en puissance des systèmes d’IA. Le futur responsable devra donc guider la stratégie de sécurité de l’entreprise face à ces nouveaux risques.

OpenAI Logo ChatGPT

Un rôle central dans la stratégie de sécurité

D’après l’offre d’emploi, le Head of Preparedness pilotera le cadre technique permettant de suivre et de préparer OpenAI aux capacités dites “frontières”, susceptibles d’entraîner des dommages graves en cas de mauvais usage. Le poste, assorti d’une rémunération annuelle de 555 000 dollars (plus des actions), est décrit par Sam Altman comme « un travail stressant » nécessitant une prise de fonction immédiate et opérationnelle.

Une équipe en pleine recomposition

Ce recrutement intervient après plusieurs changements au sein des équipes de sécurité. L’ancien responsable en charge des « risques » liés à la IA, Aleksander Madry, avait été réaffecté en 2024. Ses successeurs intérimaires, Joaquin Quinonero Candela et Lilian Weng, ont depuis quitté ce périmètre, laissant le poste vacant à un moment particulièrement critique pour l’entreprise.

À mesure que les modèles gagnent en autonomie et en influence, OpenAI semble donc vouloir envoyer un signal clair : la course à l’innovation ne peut plus se dissocier d’une anticipation rigoureuse des risques humains, sociaux et psychologiques liés à l’intelligence artificielle.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence Artificielle Logiciels

Meta recrute trois ex-pointures de chez OpenAI pour sa « superintelligence » artificielle

OpenAI Logo Internet

OpenAI (ChatGPT) va lancer une plateforme pour trouver un emploi lié à l’IA

ChatGPT OpenAI Logos Internet

GPT-4.1 : OpenAI annonce ses nouveaux modèles d’IA

OpenAI Logo Internet

OpenAI travaillerait sur une IA de génération de musique

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ces 2026 ecrans LG

LG UltraGear evo : une nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K annoncée avant le CES 2026

29 Déc. 2025 • 17:16
0 Matériel

LG Electronics officialise le lancement mondial d’UltraGear evo, une nouvelle marque dédiée à ses moniteurs gaming premium....

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

James Cameron promet de révéler toute l’histoire d’Avatar, même sans films 4 et 5

29 Déc. 2025 • 17:15
0 Geekeries

La saga Avatar n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets sur grand écran, et tout semble indiquer que le succès ne...

Google Photos Samsung TV

Google Photos va débarquer sur les téléviseurs pour la première fois

29 Déc. 2025 • 16:15
0 Hors-Sujet

Samsung a annoncé l’arrivée prochaine de Google Photos sur ses téléviseurs, promettant une intégration profonde...

Reseaux Sociaux Logos Icones

New York impose des étiquettes d’avertissement aux réseaux sociaux jugés addictifs

29 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

Kathy Hochul, la gouverneure de l’État de New York, a promulgué une nouvelle législation obligeant Facebook, Instagram, TikTok,...

Intelligence Artificielle

La Chine veut encadrer les IA « humanisées » : vers des règles strictes pour les chatbots émotionnels

29 Déc. 2025 • 13:10
0 Internet

La Chine s’apprête à durcir le cadre réglementaire entourant les intelligences artificielles capables de simuler des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

29 Dec. 2025 • 17:00

image de l'article Pluribus : comment une note d’Apple TV a radicalement changé la fin de la saison 1

Pluribus : comment une note d’Apple TV a radicalement changé la fin de la saison 1

29 Dec. 2025 • 16:30

image de l'article Un sous-traitant d’Apple en Chine a été victime d’une cyberattaque

Un sous-traitant d’Apple en Chine a été victime d’une cyberattaque

29 Dec. 2025 • 15:17

image de l'article Sergey Brin avoue s’être « pris pour le prochain Steve Jobs »

Sergey Brin avoue s’être « pris pour le prochain Steve Jobs »

29 Dec. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site