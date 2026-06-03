Test du MAMMOTION LUBA 3 AWD : le robot tondeuse 4 roues motrices qui veut remplacer la tonte classique

Le marché des robots tondeuses a longtemps été dominé par des modèles assez simples, efficaces sur des pelouses régulières, mais vite limités dès que le terrain devenait plus complexe. Avec le MAMMOTION LUBA 3 AWD, le constructeur chinois change clairement d’échelle. Ce robot tondeuse sans fil périphérique ne se contente pas de promettre une tonte automatisée : il veut offrir une vraie conduite autonome pour le jardin, avec une navigation multicapteur, une transmission intégrale, une cartographie avancée et une gestion précise des zones de tonte.

Présenté comme l’un des robots tondeuses les plus ambitieux de 2026, le LUBA 3 AWD mise sur une technologie baptisée Tri-Fusion, qui combine LiDAR 360°, NetRTK et vision par intelligence artificielle. L’objectif est simple : permettre au robot de se repérer sans câble périmétrique, même dans des environnements difficiles, avec une précision annoncée de l’ordre du centimètre. Sur le papier, la promesse est impressionnante. En pratique, elle l’est aussi souvent, même si ce robot haut de gamme n’est pas exempt de défauts.

Le LUBA 3 AWD s’adresse avant tout aux propriétaires de grands jardins, de terrains pentus ou de pelouses divisées en plusieurs zones. Il ne vise pas le petit carré de gazon urbain parfaitement plat, mais plutôt les extérieurs complexes où les robots classiques peuvent perdre leur signal, patiner, manquer de puissance ou réclamer trop d’interventions manuelles. C’est un robot tondeuse ambitieux, robuste, très technologique, mais aussi imposant et coûteux. Après plusieurs semaines d’utilisation et en croisant les retours de terrain disponibles, il apparaît comme une machine extrêmement convaincante, à condition de bien comprendre à quel type de jardin elle se destine.

Un robot tondeuse haut de gamme, massif et très bien fini

Dès le déballage, le MAMMOTION LUBA 3 AWD donne le ton. Ce n’est pas un petit robot discret que l’on oublie au fond du jardin. Avec ses lignes anguleuses, son LiDAR placé sur la partie supérieure et son allure de mini véhicule tout-terrain, il affiche immédiatement son positionnement premium. Le design peut diviser, mais il a le mérite d’être cohérent avec la philosophie du produit : le LUBA 3 AWD ressemble davantage à un robot autonome de nouvelle génération qu’à une tondeuse robot traditionnelle.

La qualité d’assemblage inspire confiance. Les plastiques sont solides, les éléments sont bien ajustés et l’ensemble donne une impression de sérieux. Le robot pèse environ 19 kg, ce qui confirme son côté robuste. Ce poids n’est pas forcément un problème au quotidien, puisque le robot est censé travailler seul, mais il devient à prendre en compte si vous devez le déplacer manuellement, le transporter vers une zone isolée ou utiliser ponctuellement le mode de tonte temporaire sur une parcelle non cartographiée.

Sous le châssis, on retrouve un système de coupe à double disque, chacun équipé de trois lames pivotantes, soit six lames au total. Cette architecture permet d’atteindre une largeur de coupe de 40 cm, un avantage important pour couvrir rapidement de grandes surfaces. La hauteur de coupe est réglable entre environ 25 et 70 mm, ce qui permet d’adapter la tonte à la saison, au type de gazon et au rendu souhaité. Le LUBA 3 AWD fonctionne en mulching : il coupe régulièrement de fines particules d’herbe qui retombent sur le sol et participent à nourrir naturellement la pelouse.

Le contenu du carton va à l’essentiel : le robot, la station de charge, l’alimentation, les accessoires de fixation, les outils nécessaires au montage et un jeu de lames supplémentaire. L’installation physique reste donc assez simple. Le vrai travail commence ensuite avec l’application, indispensable pour appairer le robot, configurer le réseau, mettre à jour le firmware, cartographier le terrain et créer les zones de tonte.

Une installation sans câble périmétrique, mais pas sans méthode

L’un des grands arguments du MAMMOTION LUBA 3 AWD est l’absence de fil périphérique. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est même le principal intérêt de cette génération de robots tondeuses. Plus besoin de dérouler un câble autour de toute la pelouse, de l’enterrer, de le réparer après un coup de bêche ou de modifier physiquement l’installation dès que l’on change l’aménagement du jardin. Ici, tout repose sur la cartographie logicielle et sur les capteurs embarqués.

L’appairage s’effectue via Bluetooth, puis le robot se connecte au Wi-Fi. La connectivité 4G intégrée permet également de conserver certaines fonctions à distance, notamment le suivi du robot et la localisation en cas de déplacement suspect. Selon les versions et les offres, le service associé peut être inclus pendant plusieurs années, et MAMMOTION met désormais fortement en avant son service NetRTK comme un pilier de l’expérience sans antenne dédiée. C’est un point important, car les anciens robots RTK demandaient souvent l’installation d’une antenne de référence dans le jardin, avec une exposition au ciel parfois contraignante.

Le LUBA 3 AWD simplifie cette partie grâce à son approche NetRTK. Il faut toutefois rester attentif à l’emplacement de la station. Même si le robot combine plusieurs technologies de navigation, il vaut mieux installer la base dans une zone dégagée, loin d’un mur trop proche, d’un toit, d’une haie très dense ou d’un obstacle susceptible de perturber la réception satellite. Un mauvais emplacement peut compliquer les retours à la base, ralentir les initialisations ou créer des incohérences de positionnement.

Une fois la station installée et le robot connecté, l’application propose de cartographier la pelouse. Deux approches sont possibles : une cartographie automatique lorsque le terrain est simple et bien délimité, ou une cartographie manuelle. Dans les faits, la cartographie manuelle reste souvent la plus sûre pour obtenir un résultat propre. Elle consiste à piloter le robot depuis le smartphone, comme une voiture télécommandée, afin de lui faire suivre les contours exacts de la pelouse. C’est aussi à ce moment que l’on peut définir les zones interdites, les passages entre deux parties du jardin, les bordures à éviter et les limites précises de chaque zone.

Cette étape demande un peu de temps, surtout si votre jardin est découpé, comporte des arbres, des massifs, des allées, des abris ou des passages étroits. Mais elle n’a normalement pas besoin d’être refaite ensuite, sauf modification importante du terrain. C’est l’un des avantages majeurs par rapport à un câble périmétrique : la carte peut être ajustée depuis l’application, sans intervention physique dans le jardin.

Tri-Fusion : la vraie force du LUBA 3 AWD

Le cœur technologique du LUBA 3 AWD est son système de navigation Tri-Fusion. MAMMOTION combine ici trois sources d’information : un LiDAR 360°, un positionnement NetRTK et une vision IA par caméra. Chaque technologie a ses avantages et ses limites. Le RTK apporte une précision de positionnement très fine, mais peut souffrir en présence d’obstacles, de bâtiments, d’arbres ou de zones couvertes. Le LiDAR analyse l’environnement en volume et aide le robot à comprendre ce qui l’entoure. La vision IA sert à reconnaître certains obstacles, à interpréter la scène et à adapter le comportement du robot.

Cette combinaison est beaucoup plus rassurante qu’un système reposant sur une seule technologie. Dans un jardin réel, les conditions changent constamment : luminosité variable, ombres, passages sous des arbres, zones partiellement couvertes, mobilier de jardin déplacé, jouets oubliés dans l’herbe, outils posés au sol, ballon, tuyau d’arrosage, massif de fleurs ou bordure basse. Le LUBA 3 AWD ne se contente pas de suivre une ligne GPS théorique ; il croise les informations pour continuer à se repérer et éviter les erreurs grossières.

Sur le terrain, cette approche se traduit par une navigation très précise. Le robot suit fidèlement les zones définies lors de la cartographie, passe correctement dans les corridors configurés et se montre à l’aise dans les espaces où certains robots sans fil périphérique sont moins réguliers. Les passages étroits sont bien gérés, à condition de respecter les limites physiques du robot. MAMMOTION annonce une capacité à emprunter des couloirs d’environ 70 cm, ce qui correspond à un usage réaliste pour relier deux zones de tonte séparées.

Le LiDAR joue aussi un rôle important dans les endroits où le signal satellite est moins idéal. Sous une remorque, près d’un abri, le long d’un massif ou dans une zone partiellement masquée, le robot peut continuer à travailler sans donner l’impression de perdre complètement ses repères. C’est l’un des points qui différencient réellement le LUBA 3 AWD de robots plus basiques : il ne se contente pas d’être précis sur un terrain parfaitement dégagé, il conserve une certaine cohérence dans des conditions plus variées.

Une application complète, claire et très importante au quotidien

Le MAMMOTION LUBA 3 AWD n’embarque pas d’écran, et c’est un choix qui peut frustrer. Les commandes physiques existent, avec les boutons essentiels pour démarrer, revenir à la station ou arrêter immédiatement le robot grâce au gros bouton rouge de sécurité. Mais pour tout le reste, l’application est indispensable. Un écran intégré, ne serait-ce que pour afficher l’état du robot, le réseau, une erreur ou un code de déverrouillage, aurait été appréciable sur un produit de ce prix.

Commandes physiques

Heureusement, l’application MAMMOTION est l’un des points forts de l’expérience. Elle permet de visualiser la carte, de lancer une tonte, de suivre le robot en temps réel, de modifier les zones, de créer des interdictions, d’ajuster les corridors, de planifier les passages et de personnaliser de nombreux paramètres. On peut gérer plusieurs zones de tonte, définir des horaires différents selon les parcelles, choisir le niveau de coupe, régler la vitesse des lames ou modifier le comportement du robot lors des demi-tours.

Ce dernier point est plus important qu’il n’y paraît. Sur un terrain sec, dense et bien stabilisé, les demi-tours du LUBA 3 AWD sont précis et efficaces. Sur un sol meuble, sableux ou détrempé, ils peuvent en revanche marquer le gazon. L’application propose des réglages comme les virages multi-points, qui permettent de réduire l’agressivité des manœuvres. Il vaut mieux les activer dès le départ si votre terrain est fragile, plutôt que d’attendre de constater des traces.

L’application propose aussi des fonctions plus avancées ou plus ludiques, comme la création de motifs dans la pelouse. Ce n’est pas indispensable, mais cela montre que MAMMOTION cherche à transformer la tonte robotisée en expérience personnalisable. Plus utile, le capteur de pluie permet de suspendre la tonte lorsque les conditions ne sont pas favorables, tandis qu’un mode de protection de la faune peut limiter les passages nocturnes. C’est une fonction bienvenue, notamment pour éviter de mettre en danger les petits animaux qui circulent la nuit dans le jardin.

Une tonte rapide, propre et régulière sur les bons terrains

En matière de tonte, le LUBA 3 AWD se montre très convaincant. La largeur de coupe de 40 cm lui permet de travailler efficacement, surtout sur les grandes surfaces. Le robot ne donne pas l’impression de perdre du temps en trajectoires incohérentes. Il suit des lignes structurées, couvre la zone de manière méthodique et reprend son travail après une recharge si nécessaire. Pour un grand jardin, cette organisation fait une vraie différence par rapport à des robots plus petits ou moins puissants.

Le double disque de coupe contribue à un rendu homogène. L’herbe est coupée finement, le mulching est discret et la pelouse gagne en régularité après plusieurs cycles. Comme avec tous les robots tondeuses, le meilleur résultat s’obtient avec une tonte fréquente plutôt qu’avec une coupe occasionnelle d’herbe trop haute. Le LUBA 3 AWD n’est pas conçu pour remplacer une tondeuse thermique dans une friche, mais pour entretenir automatiquement une pelouse déjà maîtrisée.

La puissance disponible et la motricité intégrale permettent au robot de rester à l’aise sur des terrains plus exigeants. Les quatre roues motrices sont un vrai atout dans les pentes, les zones irrégulières ou les passages où une machine classique aurait tendance à patiner. MAMMOTION annonce une capacité à grimper des pentes jusqu’à 80 %, soit environ 38,6°. Peu de jardins ont réellement besoin d’une telle marge, mais elle montre que le LUBA 3 AWD dispose d’une réserve mécanique appréciable.

Dans les jardins en pente, il inspire confiance. Il monte, descend, corrige sa trajectoire et conserve une bonne stabilité. Il ne faut toutefois pas confondre capacité de franchissement et respect absolu du gazon. Sur une pente humide ou un sol meuble, même un robot à quatre roues motrices peut glisser ou arracher légèrement la surface lors d’un demi-tour. C’est là que la nature du sol devient déterminante.

Le point faible : les sols meubles, humides ou sableux

Le principal défaut du MAMMOTION LUBA 3 AWD tient à son poids et à sa manière de manœuvrer. Sur une pelouse dense, bien enracinée, sèche et correctement tassée, il se comporte très bien. Sur un sol humide, récemment détrempé, sableux ou trop meuble, le résultat peut être moins flatteur. Les roues peuvent patiner lors des rotations, notamment dans les demi-tours serrés, autour de la station ou lors des ajustements de positionnement.

Ce comportement n’est pas propre au LUBA 3 AWD, mais il est accentué par son gabarit. Environ 19 kg, c’est beaucoup pour un robot tondeuse domestique. Cette masse participe à la stabilité et à la sensation de robustesse, mais elle peut aussi laisser des traces si le terrain n’est pas assez porteur. Les roues, relativement compactes, ne compensent pas toujours cette contrainte sur les sols capricieux.

Il faut donc être clair : ce robot n’est pas le meilleur choix pour une pelouse fragile, fraîchement semée, détrempée une grande partie de l’année ou posée sur un mélange de sable et de terre peu compacté. Dans ce type de contexte, un modèle plus léger ou un robot avec des manœuvres moins agressives pourra mieux préserver le gazon. Le LUBA 3 AWD est un excellent robot pour terrains complexes, mais il préfère les terrains complexes solides aux terrains mous.

La bonne nouvelle, c’est que certains réglages permettent de limiter le problème. Les virages multi-points, la réduction de certaines vitesses, la planification hors périodes humides et l’évitement de la tonte juste après une forte pluie peuvent améliorer le comportement. Mais ces ajustements ne transforment pas totalement la physique du produit. Avant l’achat, il faut donc regarder son jardin avec lucidité : si le sol marque facilement sous les pas, il marquera aussi probablement sous les roues du robot.

Détection d’obstacles : efficace, mais pas magique

La détection d’obstacles est globalement très bonne. Grâce au LiDAR et à la vision IA, le LUBA 3 AWD identifie correctement de nombreux objets courants : ballon, bordure, massif, mobilier de jardin, panneau incliné, obstacle volumineux ou élément inhabituel posé sur la pelouse. Le robot ralentit, contourne et poursuit sa route sans forcément venir toucher l’objet. Cette approche est préférable aux anciens robots qui se contentaient souvent de heurter un obstacle avant de changer de direction.

Il faut néanmoins garder une certaine prudence. Les petits objets bas, partiellement cachés par l’herbe, peuvent ne pas être détectés à chaque fois. Une petite balle dans une herbe haute, un jouet fin, un câble discret ou un objet très plat peut encore passer sous les radars. Le LUBA 3 AWD est intelligent, mais il ne dispense pas de dégager la pelouse avant une tonte, surtout si des enfants ou des animaux utilisent régulièrement le jardin.

La prudence vaut aussi pour les bords d’obstacles. Pour éviter les contacts, le robot peut conserver une marge de sécurité assez large. C’est très bien pour protéger un massif, un objet ou une installation sensible, mais cela signifie qu’il restera parfois une bande d’herbe à reprendre au coupe-bordure. Comme beaucoup de robots tondeuses, il automatise l’essentiel de la tonte, mais ne supprime pas totalement l’entretien manuel des finitions.

Autonomie, recharge et entretien

Selon les versions, la gamme LUBA 3 AWD couvre différentes surfaces, avec des modèles conçus pour environ 1 500 m², 3 000 m² ou 5 000 m². Le modèle intermédiaire LUBA 3 AWD 3000 est particulièrement intéressant pour les grands jardins résidentiels, car il combine une capacité déjà très confortable avec un tarif moins extrême que la version la plus ambitieuse. Le robot peut gérer plusieurs zones, revenir automatiquement à sa station lorsque la batterie baisse, puis reprendre la tonte là où il s’était arrêté.

Cette capacité à travailler sans surveillance est l’un des aspects les plus appréciables. Une fois la cartographie bien faite et le planning correctement configuré, le robot se fait oublier. Il sort, tond, rentre, recharge, reprend si besoin et maintient la pelouse à une hauteur régulière. C’est précisément ce que l’on attend d’un robot tondeuse haut de gamme : ne plus organiser ses week-ends autour de la tonte.

L’entretien reste assez simple. Le robot est certifié IPX6, ce qui permet de le nettoyer au jet d’eau, sans utiliser de haute pression. Il faut régulièrement retirer les amas d’herbe sous le châssis, vérifier l’état des lames et les remplacer lorsqu’elles sont émoussées. Une lame usée déchire l’herbe au lieu de la couper proprement, ce qui nuit à l’aspect de la pelouse. Comme toujours avec ce type de produit, un minimum d’entretien régulier garantit de meilleurs résultats sur la durée.

À qui s’adresse vraiment le MAMMOTION LUBA 3 AWD ?

Le MAMMOTION LUBA 3 AWD est un excellent choix pour les jardins moyens à très grands, les terrains en pente, les pelouses divisées en plusieurs zones et les utilisateurs qui veulent éviter le fil périphérique. Il convient aussi très bien à ceux qui aiment personnaliser leur installation, suivre leur robot depuis une application complète et profiter d’un niveau technologique très élevé.

Il est en revanche moins pertinent pour les petits jardins plats, où un modèle plus abordable fera déjà très bien le travail. Il peut aussi être excessif pour les utilisateurs qui veulent simplement une tonte automatique basique, sans passer du temps à ajuster une cartographie ou des paramètres. Enfin, il n’est pas idéal pour les sols mous, fragiles ou très humides, où son poids peut devenir un inconvénient.

Son prix le place clairement dans le haut du marché. Même si les promotions peuvent rendre certaines versions plus attractives, le LUBA 3 AWD reste un investissement conséquent. Ce tarif se justifie par la combinaison de technologies embarquées, la navigation sans fil périphérique, la transmission intégrale, la largeur de coupe, la connectivité et la gestion avancée des zones. Mais il faut acheter ce robot pour les bonnes raisons : pas seulement parce qu’il est impressionnant, mais parce que votre jardin peut réellement profiter de ses capacités.

Les points forts

Navigation Tri-Fusion très convaincante , avec LiDAR 360°, NetRTK et vision IA.

, avec LiDAR 360°, NetRTK et vision IA. Aucun fil périphérique , ce qui simplifie fortement l’installation et les modifications futures.

, ce qui simplifie fortement l’installation et les modifications futures. Transmission intégrale efficace pour les pentes et les terrains irréguliers.

efficace pour les pentes et les terrains irréguliers. Largeur de coupe de 40 cm , idéale pour couvrir rapidement de grandes surfaces.

, idéale pour couvrir rapidement de grandes surfaces. Application complète , claire et riche en réglages.

, claire et riche en réglages. Gestion multi-zone pratique pour les jardins complexes.

pratique pour les jardins complexes. Détection d’obstacles efficace sur les objets suffisamment visibles.

sur les objets suffisamment visibles. Certification IPX6, pratique pour le nettoyage.

Les points faibles

Prix élevé , surtout face à des robots plus simples mais suffisants pour de petits jardins.

, surtout face à des robots plus simples mais suffisants pour de petits jardins. Poids important , gênant pour le transport manuel et potentiellement problématique sur sol fragile.

, gênant pour le transport manuel et potentiellement problématique sur sol fragile. Risque de traces sur les sols meubles ou humides , notamment lors des demi-tours.

, notamment lors des demi-tours. Pas d’écran intégré , alors qu’un produit de ce niveau aurait pu en bénéficier.

, alors qu’un produit de ce niveau aurait pu en bénéficier. Finitions des bordures encore perfectibles près de certains obstacles.

près de certains obstacles. Petits objets bas pas toujours détectés, surtout dans une herbe haute.

Verdict : un excellent robot tondeuse, mais pas pour tous les jardins

Le MAMMOTION LUBA 3 AWD est l’un des robots tondeuses les plus aboutis de sa génération. Sa navigation Tri-Fusion apporte une vraie valeur ajoutée, surtout dans les jardins complexes où les robots plus classiques montrent rapidement leurs limites. Le mélange LiDAR, NetRTK et vision IA permet au robot de se déplacer avec précision, de mieux gérer les passages difficiles et de contourner efficacement de nombreux obstacles. La transmission intégrale, la largeur de coupe de 40 cm et la gestion multi-zone renforcent encore son intérêt pour les grands terrains.

À l’usage, le confort est réel. Une fois correctement configuré, le LUBA 3 AWD prend en charge l’essentiel de l’entretien de la pelouse. Il travaille méthodiquement, revient seul à sa base, reprend sa mission après recharge et permet de conserver un gazon régulier sans sortir la tondeuse chaque semaine. Pour un propriétaire de grand jardin, c’est un gain de temps et de tranquillité très appréciable.

Mais ce robot n’est pas parfait. Son poids et sa puissance peuvent devenir des défauts sur les terrains trop meubles ou détrempés. Il faut aussi accepter un prix élevé, une dépendance forte à l’application et quelques finitions manuelles autour des obstacles. Le LUBA 3 AWD n’est donc pas le robot tondeuse universel que tout le monde devrait acheter les yeux fermés. C’est plutôt une machine haut de gamme, très performante, pensée pour les jardins qui justifient réellement ses capacités.

Si votre terrain est vaste, stable, pentu ou composé de plusieurs zones, le MAMMOTION LUBA 3 AWD fait partie des références les plus sérieuses du moment. Il combine puissance, intelligence de navigation et confort d’utilisation avec un niveau de maturité impressionnant. Si votre pelouse est petite, très humide ou fragile, mieux vaut regarder vers un modèle plus léger et moins onéreux. Dans le bon environnement, en revanche, le LUBA 3 AWD donne clairement l’impression d’un robot tondeuse nouvelle génération, capable de faire oublier durablement la tonte classique.

Prix et disponibilité

Le MAMMOTION LUBA 3 AWD est disponible à partir chez Darty à partir de 2699€ ou sur le site du fabricant.