Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en août 2026

Microsoft présente les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en août 2026. Il y a 12 titres, soit un de plus qu’en juillet.

Aujourd’hui

Heretic + Hexen (Cloud, console, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : plongez dans l’édition définitive de deux jeux de tir dark fantasy emblématiques qui ont marqué le genre. Cette nouvelle version enrichie permet aux fans de longue date comme aux nouveaux venus de découvrir Heretic + Hexen avec une accessibilité étendue, sur davantage de plateformes et dans plus de langues que jamais.

Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un action-RPG mêlant combats en temps réel et au tour par tour. Découvrez cette approche novatrice du RPG d’action aux côtés de votre fidèle compagnon, dans un Japon post-apocalyptique aussi magnifique qu’impitoyable. Que réserve le destin à Emma et Koo au terme de leur voyage ?

6 août

Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : dans ce rogue-lite mêlant défense de tours et survie, vous devez protéger une ville en perpétuel mouvement contre des hordes incessantes. Récoltez des ressources, renforcez vos défenses et développez votre personnage grâce à un système de progression enrichi. Parviendrez-vous à atteindre l’Arche ?

PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : PowerWash Simulator est de retour avec de nouveaux lieux à nettoyer, un équipement encore plus performant et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Redonnez facilement leur éclat à des environnements encrassés, en solo ou entre amis. La satisfaction n’est plus qu’à un jet de pression !

11 août

Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : un jeu d’action en 3D « over‑the‑shoulder » qui combine combats de mechas, personnalisation, collecte de ressources et construction de base. Vous incarnez Clem, une soldate brisée mais puissante, guerrière vétérane talentueuse et experte en pilotage de mecha.

Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un simulateur de rencontres de type bac à sable qui se déroule dans le confort de votre maison et met en scène 100 personnages à séduire, tous entièrement doublés. Flirtez sans retenue avec votre lit, votre alarme incendie et même… un sentiment écrasant d’angoisse existentielle ? Oserez-vous séduire tout ce qui bouge ?

Grounded 2 (aperçu) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : vous avez de nouveau été miniaturisé, mais le monde est désormais encore plus vaste. Dans cette aventure de survie en monde ouvert, jouable en solo ou en coopération, fabriquez des armes, créez votre armure, construisez votre base et parcourez le parc à bord de votre buggy. Plongez maintenant dans la plus grande mise à jour de Grounded 2 à ce jour : Into The Abyss.

12 août

Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : un roguelite de survie mêlant casse-briques, fusion de balles et construction de base. Éliminez des hordes d’ennemis à l’aide de balles ricochant dans tous les sens, récupérez les richesses de la fosse pour développer votre domaine, produire des ressources et recruter des héros aux capacités uniques.

13 août

Cricket 26 (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : gravissez les échelons grâce au tout nouveau mode carrière de manager, vivez la plus grande rivalité du cricket dans un mode Ashes enrichi, composez votre équipe idéale dans Pro Team et profitez de mécaniques de jeu améliorées pour exprimer toute votre créativité sur le terrain.

Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : plongez dans un metroidvania soigneusement conçu, situé dans un monde vaste et déclinant, repris par la nature et des robots. Incarnez Mio, une androïde agile explorant des environnements labyrinthiques, affrontant des machines défaillantes et découvrant des souvenirs perdus dans une aventure riche en atmosphère, pleine de secrets et de danger.

Sandustry (aperçu) (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : explorez et exploitez des mondes entièrement destructibles, puis automatisez des chaînes de production toujours plus complexes. Aventurez-vous dans les profondeurs afin de découvrir les puissants secrets d’une ancienne civilisation, dans ce jeu de gestion et d’automatisation où chaque pixel constitue une ressource précieuse.

18 août

Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : incarnez un œuf aussi fragile que déterminé. Échappez au poulailler en sautant, roulant et grimpant à travers une ferme, une usine et de nombreux autres environnements périlleux. Avec suffisamment de persévérance, la liberté est peut-être à portée de coquille.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 août 2026