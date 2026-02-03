Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en février 2026

Microsoft présente les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en février 2026. Il y a 12 titres, soit un de plus qu’en janvier.

3 février

Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass] : quatre jeunes héros sont rendus orphelins par la guerre opposant l’Empire Palamécien à l’armée rebelle. Leur voyage sera marqué par des rebondissements aussi tragiques que mémorables, au fil desquels ils forgeront de nouvelles amitiés.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, console, Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass] : une nouvelle légende débute lorsque vous incarnez Goro Majima, un homme frappé d’amnésie qui se réinvente en pirate sur les mers d’Hawaï. Vivez une aventure de pirates moderne et déjantée aux côtés d’un ancien yakuza devenu capitaine, avec des combats sur terre comme en mer, à la recherche de souvenirs perdus et d’un trésor légendaire.

5 février

Madden NFL 26 (Cloud, console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : découvrez de nouvelles mécaniques de jeu et de nombreuses nouveautés en construisant votre légende dans les modes Franchise, Superstar et Ultimate Team. Façonnez votre effectif, visez les titres et écrivez votre propre histoire dans ce jeu de football américain.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass] : l’équipe Rescue Wheels passe la vitesse supérieure. Prenez le volant avec Chase, Skye, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky et Roxi et lancez-vous dans des courses de monster trucks pleines d’action à travers la Grande Vallée, la Jungle et bien d’autres lieux. Enchaînez cascades, boosts turbo et compétences uniques des chiots pour décrocher la victoire en solo ou en coopération locale.

10 février

Relooted (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : récupérez de véritables artefacts africains conservés dans des musées occidentaux dans ce jeu de braquage afro-futuriste. Recrutez votre équipe, planifiez vos itinéraires de fuite, mettez la main sur les objets précieux et quittez les lieux le plus rapidement possible.

12 février

BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un roguelite d’action situé dans l’univers de BlazBlue, proposant une direction artistique 2D marquante, des combats rapides et stylisés, ainsi que des contrôles précis et réactifs.

Roadside Research (Aperçu de jeu) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : des extraterrestres ont envahi la Terre… pour tenir une station-service. Jouez en solo ou jusqu’à 4 joueurs, accomplissez des tâches humaines pour passer inaperçu, scannez, volez et testez différentes méthodes sur les clients. Collectez un maximum de données sans faire grimper le niveau de suspicion, au risque d’attirer l’attention des autorités gouvernementales.

Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : retournez sur la paisible Starsand Island, un joyau surnommé « l’étoile de la mer profonde ». Adoptez un mode de vie bucolique et apaisant : créez des liens avec d’adorables capybaras, chats et chiens, profitez d’abondantes sessions de pêche, explorez la mystérieuse Forêt au clair de lune ou laissez-vous simplement porter par la beauté intacte de l’île.

13 février

High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une conspiration intergalactique menace l’humanité. Faites équipe avec un arsenal d’armes extraterrestres aussi bavardes que déjantées et tirez, tranchez et glissez à travers des environnements exotiques aux quatre coins de la galaxie pour éliminer les ennemis et sauver votre espèce préférée : les humains.

Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass] : un RPG en monde ouvert axé sur la narration qui vous plonge dans une aventure épique au cœur du Saint-Empire romain germanique. Vengez la mort de vos parents, affrontez des forces envahissantes, accomplissez des quêtes déterminantes et faites des choix aux lourdes conséquences. Explorez châteaux majestueux, forêts profondes et villages animés dans une Bohême médiévale réaliste.

17 février

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu d’action-aventure à la première personne se déroulant dans la Frontière occidentale inexplorée de Pandora. Vous incarnez un Na’vi enlevé et façonné par la RDA, une corporation humaine militarisée. 15 ans plus tard, libre mais étranger à votre propre terre, redécouvrez votre héritage, comprenez ce que signifie réellement être Na’vi et unissez les clans pour protéger Pandora.

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Premium] : bienvenue dans les Terres vivantes, une île mystérieuse où aventure et danger se côtoient. Situé dans le monde d’Eora, déjà connu grâce à la licence Pillars of Eternity, Avowed est un RPG d’action fantasy à la première personne développé par l’équipe primée d’Obsidian Entertainment.

Le jeu qui quitte le Xbox Game Pass le 15 février 2026