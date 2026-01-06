TENDANCES
Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en janvier 2026
Jeux vidéo

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en janvier 2026

6 Jan. 2026 • 16:48
0

Microsoft lève le voile sur les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en janvier 2026. Il y a 11 titres, soit autant qu’en décembre.

Star Wars Outlaws

6 janvier

Brews & Bastards (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un twin-stick shooter détonant, aussi explosif qu’enivré, qui déborde de combats frénétiques, de potions explosives et de boss complètement déjantés. Choisissez votre héros parmi une bande de combattants éméchés, puis descendez dans les profondeurs, levez votre verre et éliminez des hordes de démons ivres pour récupérer la légendaire Pierre de brassage volée.

Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, portable, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : incarnez Six, une fillette prisonnière de l’Antre, un immense navire peuplé de créatures adultes terrifiantes aux traits déformés. Faufilez-vous, cachez-vous et survivez dans un univers où les peurs de l’enfance prennent vie.

7 janvier

Rematch (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : un jeu de football en vue à la troisième personne où chaque passe, chaque volée et chaque tacle compte. Pensé pour le jeu en ligne en 5v5, Rematch vous met aux commandes d’un seul joueur, avec pas de hors‑jeu, pas de fautes et pas de pause. Passez intelligemment, jouez avec intention et gagnez ensemble.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : enfilez l’armure d’un impitoyable Space Marine et utilisez un arsenal mortel pour écraser les forces Orks en surnombre. Plongez dans un monde intense et brutalement violent, inspiré de l’univers riche de Warhammer 40 000.

8 janvier

Final Fantasy I (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : une version revisitée en 2D du tout premier Final Fantasy. Profitez de cette histoire intemporelle racontée à travers des graphismes rétro pleins de charme, avec un gameplay modernisé.

13 janvier

Star Wars Outlaws (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : vivez une aventure Star Wars en monde ouvert inédite, située entre L’Empire contre‑attaque et Le Retour du Jedi. Explorez des lieux variés à travers la galaxie, à la fois emblématiques et inédits. Incarnez Kay Vess, une hors-la-loi déterminée à gagner sa liberté et à commencer une nouvelle vie, avec sa complice Nix à ses côtés. Combattez, volez et déjouez les syndicats du crime galactique : si vous êtes prêt à prendre des risques, l’univers regorge d’opportunités.

15 janvier

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Portable et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : incarnez Sunny, Hitch, Izzy, Pipp, Zipp ou Misty, utilisez leurs capacités spéciales pour arrêter la magie instable qui fait perdre le contrôle de Zephyr Heights. Et amusez‑vous avec des minijeux et d’innombrables options de personnalisation des poneys.

20 janvier

Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : des années après les événements de Resident Evil 7: Biohazard, suivez Ethan Winters dans un village européen hanté, où la survie est un combat constant face à des ennemis brutaux et des mystères à chaque tournant.

Mio: Memories in Orbit (Cloud, Appareil portable, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : plongez dans un metroidvania soigneusement conçu, situé dans un monde vaste et déclinant, repris par la nature et des robots. Incarnez Mio, une androïde agile explorant des environnements labyrinthiques, affrontant des machines défaillantes et découvrant des souvenirs perdus dans une aventure riche en atmosphère, pleine de secrets et de danger.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 janvier 2026

  • Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, Appareil portable, PC et Xbox Series X|S)
  • Neon White (Cloud, Console, Appareil portable et PC)
  • Road 96 (Cloud, Console, Appareil portable et PC)
  • The Ascent (Cloud, Console, Appareil portable et PC)
  • The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, console, Appareil portable et PC)



