Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en décembre 2025

Microsoft présente les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en décembre 2025. Il y a 11 titres cette fois-ci, soit autant qu’en novembre.

2 décembre

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : plongez dans une nouvelle aventure narrative signée par les créateurs de Life is Strange. Immortalisez l’été 1995 et créez des souvenirs inoubliables avec votre nouveau groupe d’amis. 27 ans plus tard, vous devrez affronter les sombres secrets qui vous avaient poussés à jurer de ne plus jamais reparler de cet été décisif.

3 décembre

Monster Train 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : de puissantes créatures connues sous le nom de Titans ont pris le contrôle du Paradis. Une alliance inattendue se forme entre anciens anges et démons qui doivent apprendre à collaborer face à leur ennemi commun. À bord de trains fraîchement forgés, vous devrez conduire ces clans à travers l’Enfer, le Paradis et l’Abîme pour vaincre les Titans avant qu’ils ne détruisent le monde.

Spray Paint Simulator (Cloud, Console et PC) [Game Pass Premium] : un jeu relaxant et satisfaisant qui vous invite à créer votre propre entreprise de peinture. Rencontrez des clients hauts en couleur dans le mode Histoire et prenez chaque mission au fur et à mesure. Peignez absolument tout : pièces, maisons, voitures, ponts… même des robots géants ! Débloquez le mode « Free Spray » et jouez en solo ou en coop pour transformer toute la ville en toile géante.

4 décembre

33 Immortals (aperçu) (Cloud, Console et PC) [Game Pass Premium] : un action-roguelike coopératif à 33 joueurs. Incarnez une âme damnée qui se rebelle contre le Jugement dernier. Plongez immédiatement dans des combats à 33 grâce au matchmaking instantané « pick-up and raid ». Coopérez pour survivre à des hordes de monstres et à des boss gigantesques. Étendez votre arsenal et équipez de nouvelles reliques pour améliorer votre âme de manière permanente.

Indiana Jones et le Cercle Ancien (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : une aventure solo à la première personne située entre les événements des films Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade. En 1937, des forces occultes parcourent le monde à la recherche d’un pouvoir ancien lié au Cercle Ancien et un seul homme peut les arrêter : Indiana Jones.

Routine (Cloud, Console, Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu d’horreur sci-fi à la première personne, situé sur une base lunaire abandonnée et inspirée de la vision futuriste des années 80. Explorez et enquêtez sur les lieux tout en tentant de survivre face à des menaces inconnues.

9 décembre

A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un jeu minimaliste où vous creusez un trou dans le jardin d’une maison fraîchement achetée. Collectez des ressources, vendez-les, améliorez votre équipement et découvrez un mystérieux secret.

Death Howl (Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : parcourez le monde des esprits dans un deck-builder inspiré des soulslike. Fabriquez vos cartes, obtenez des totems puissants et affrontez les esprits tourmentés qui rôdent dans ces terres mystiques. Découvrez l’histoire poignante d’une mère prête à défier la mort pour ramener son fils.

Dome Keeper (Cloud, Console, Appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : défendez-vous contre des vagues de créatures extraterrestres dans ce roguelike mêlant action et minage. Creusez pour trouver des ressources, dénichez des gadgets utiles, améliorez vos outils pour augmenter vos chances de survie… mais revenez vite avant que votre dôme ne soit détruit !

10 décembre

Mortal Kombat 1 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : découvrez un univers Mortal Kombat entièrement reconstruit par Liu Kang, Dieu du feu. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère pour cette franchise culte, avec un système de combat repensé, de nouveaux modes de jeu et bien sûr… des fatalities inédites !

11 décembre

Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : prenez la pose et faites vibrer les podiums avec les Bratz. Personnalisez des looks flamboyants, dansez sur des chansons emblématiques comme So Good, et partez dans des villes iconiques. Affrontez Burdine et les Tweevil Twins dans des duels de mode, en solo ou avec des amis.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 décembre 2025

Mortal Kombat 11 (Cloud, Console et PC)

Still Wakes the Deep (Cloud, Console et PC)

Wildfrost (Cloud, Console et PC)

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 décembre 2025