Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2025 (dont Call of Duty Black Ops 7)

Microsoft lève le voile sur les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en novembre 2025. Il y a 11 titres cette fois-ci (dont Call of Duty: Black Ops 7 le 17 novembre), soit deux de moins qu’en octobre.

5 novembre

Dead Static Drive (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : ce jeu d’horreur indépendant vous entraîne dans un road trip cauchemardesque à travers l’Amérique des années 80, mêlant fiction étrange, terreur cosmique et inquiétante atmosphère de petite ville.

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) [Game Pass Premium] : avec ses mécaniques de tir de précision inégalées, son infiltration soignée et son combat tactique à la troisième personne, Sniper Elite: Resistance transporte la série primée au cœur de la France occupée, loin des lignes de front. Faites équipe avec un ami : la campagne complète est jouable en coop.

6 novembre

Egging On (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : incarnez un œuf fragile prêt à tout pour s’échapper du poulailler. Sautez, roulez et grimpez à travers une ferme, une usine et d’autres environnements périlleux. Avec un peu de courage (et beaucoup d’adresse), vous pourriez bien atteindre la liberté.

Whiskerwood (Game Preview) (PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : construisez un foyer pour votre colonie de souris travailleuses sous la domination de cruels seigneurs félins dans ce jeu de gestion riche en chaînes de production complexes et simulations détaillées. Une lutte éternelle entre chats et souris, comme vous ne l’avez jamais vécue.

7 novembre

Voidtrain (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium] : embarquez à bord d’un train interdimensionnel et partez explorer le Void, un monde mystérieux en perpétuel mouvement. Des champs de mines flottants aux horizons lumineux, chaque arrêt réserve son lot de dangers et de découvertes. Améliorez votre train, fabriquez de l’équipement, affrontez des créatures étranges et percez les secrets de cet univers irréel, seul ou en coop.

11 novembre

Great God Grove (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium] : la fin du monde approche… et les Dieux se disputent ! Aspirez et renvoyez des bulles de dialogue dans un univers déjanté mêlant casse-têtes, marionnettes et divinités farfelues, avant que la faille ne nous engloutisse tous.

Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium] : il propose pour la première fois une expérience en coop à quatre joueurs avec Lara Croft. Explorez des temples antiques, affrontez les forces surnaturelles de l’Égypte antique, résolvez des énigmes retorses et échappez à des pièges mortels dans cette aventure pleine d’action.

Pigeon Simulator (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : membre de la Paranormal Examination and Kontainment Unit, votre mission est de traquer, neutraliser et extraire les anomalies qui terrorisent New Squawk City. Formez une équipe de jusqu’à quatre pigeons pour nettoyer la ville des menaces cryptides et surtout, atteindre vos quotas dans ce jeu en coop d’extraction.

12 novembre

Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium] : un RPG looter-shooter rapide, coloré et plein d’énergie, où travail d’équipe, builds puissants et butin légendaire se combinent pour créer une expérience explosive. Accomplissez diverses missions, retrouvez les souvenirs perdus de la galaxie et renversez l’empire du duc Ducan, en solo ou en coop.

Winter Burrow (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu de survie apaisant en pleine nature, où vous incarnez une petite souris de retour dans son terrier d’enfance. Récupérez des ressources, tricotez des pulls, cuisinez, faites-vous des amis parmi les habitants de la forêt, réparez votre maison, et tentez de survivre à l’hiver.

17 novembre

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : rejoignez vos amis, ou partez en solo, dans une campagne en coop inédite, maniez un arsenal d’armes futuristes dans un multijoueur proposant 16 cartes en 6v6 et 2 cartes en 20v20 dès le lancement et plongez dans le nouvel arc tordu du mode Zombies au cœur du Dark Aether.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre 2025