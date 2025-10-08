TENDANCES
Jeux vidéo

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en octobre 2025

8 Oct. 2025 • 16:37
0

Microsoft présente la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en octobre 2025. Il y a 13 titres cette fois-ci, soit deux fois plus qu’en septembre.

Manette Xbox Series X Prise en Main

Aujourd’hui

Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : gérez votre propre supermarché dans ce jeu de gestion de magasin. Approvisionnez les rayons, fixez vos prix, encaissez les paiements, recrutez du personnel, agrandissez votre boutique, gérez les voleurs à l’étalage et aménagez votre espace de vente.

9 octobre

Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II : Enhanced Editions (PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : formez votre équipe : la saga RPG emblématique est de retour. Plongez dans plus de 100 heures d’aventure dans les versions améliorées de Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II, où chaque choix compte.

14 octobre

The Casting of Frank Stone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : l’ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais marquée par son passé violent. Un groupe de jeunes amis s’apprête à découvrir les cicatrices laissées par l’héritage sanglant de Frank Stone, des familles, des générations et la réalité elle-même en subissent les conséquences.

15 octobre

Ball x Pit (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate] : un roguelite mêlant casse‑briques, fusion de balles et construction de base. Déchaînez des hordes d’ennemis en rebondissant, récoltez les richesses du « pit » pour agrandir votre domaine, générer des ressources et recruter des héros uniques.

The Grinch : Christmas Adventures (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : le Grinch a une idée aussi merveilleuse qu’horrible, à savoir voler tous les cadeaux à Who-ville à l’aide de gadgets comme son déguisement furtif de Père Noël ou son lasso en sucre d’orge. Aidez-le à faire le guet, à geler les créatures avec des boules de neige et apprenez la signification de Noël.

Eternal Strands (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : combattez des créatures gigantesques en combinant pouvoirs magiques et arsenal d’armes puissantes pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos dans ce jeu d’action‑aventure en vue à la troisième personne.

He Is Coming (Game Preview) (PC) [Game Pass Premium] : dans les recoins oubliés du monde, une force obscure s’éveille, le Roi Démon se dresse à nouveau. Affûtez votre esprit, recherchez des artefacts puissants et tenez bon face à l’apocalypse.

Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Premium] : le jeu propose l’action rapide du héros Ryu Hayabusa et son redoutable Dragon Sword. Lancez-vous dans une bataille mondiale contre des ennemis redoutables, engagez un combat sans répit et jouez avec les personnages additionnels Momiji, Ayane et Rachel.

16 octobre

Pax Dei (PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : bienvenue dans un vaste MMO bac à sable social inspiré des légendes du Moyen Âge. Ici, les mythes sont réels, les fantômes existent et la magie ne fait aucun doute. Rejoignez des milliers de joueurs, explorez les terres, bâtissez votre demeure, forgez votre réputation et créez vos propres histoires.

17 octobre

Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate] : un phare oublié se réveille et, accompagné d’un oiseau marin fougueux, se lance dans un voyage émouvant vers des royaumes au-delà de la compréhension.

21 octobre

Evil West (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium] : une menace obscure s’abat sur le Far West. Seul ou en coop, combattez avec style dans des affrontements explosifs contre des monstres assoiffés de sang.

Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate] : plongez dans une aventure de pointe où héritage et innovation se rencontrent dans un mélange effréné de style et de combats sans concessions.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 octobre 2025

  • Cocoon (Cloud, Console et PC)
  • Core Keeper (Cloud, Console et PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC)

