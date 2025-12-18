[Bon plan stockage] Les SSD externes Crucial X9 et X10 Pro chutent : 1 To dès 80 €, 2 To dès 133 €, 4 To dès 240 €

Entre la hausse de la demande liée à l’IA et les annonces récentes autour de Crucial, les « bons plans » sur le stockage deviennent plus rares, mais il reste encore quelques fenêtres de tir. Sur Amazon, les SSD externes Crucial X10 Pro et X9 affichent en ce moment des prix nettement plus doux, avec des modèles taillés pour la mobilité, la sauvegarde et les gros fichiers.

Le contexte n’est pas anodin : début décembre 2025, Micron (maison mère de Crucial) a officialisé sa sortie progressive du marché grand public Crucial, avec des expéditions maintenues via les canaux consommateurs jusqu’à fin février 2026, tout en assurant la continuité du support et des garanties. Dans ce paysage chahuté, certaines remises ressemblent à une opération de déstockage… et peuvent valoir le détour si vous avez besoin d’espace rapidement.

Pourquoi les prix du stockage restent sous pression

Depuis plusieurs mois, la mémoire et le stockage naviguent dans une zone de turbulence : l’explosion des infrastructures d’IA générative a remis sous tension une partie de la chaîne d’approvisionnement, en particulier sur les segments les plus rémunérateurs (mémoire pour serveurs, solutions haut débit, capacités massives). Résultat : même sur des produits grand public, les prix peuvent devenir plus volatils, avec des promotions plus courtes et des écarts plus difficiles à anticiper.

Dans ce contexte, tomber sur un SSD externe performant à prix “raisonnable” peut faire la différence — que ce soit pour des sauvegardes régulières, des projets photo/vidéo, une bibliothèque de jeux, ou simplement pour éviter d’étouffer le SSD interne d’un ordinateur portable.

Crucial X10 Pro : un SSD externe rapide et robuste à partir de 150 €

Si vous cherchez un SSD externe capable d’encaisser des transferts lourds au quotidien, le Crucial X10 Pro vise clairement le haut du panier. Sa promesse : des vitesses annoncées jusqu’à 2 100 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture, un format très compact, et une conception pensée pour la mobilité (boîtier en aluminium, protection contre la poussière et les éclaboussures).

À l’intérieur, on retrouve de la mémoire 3D TLC avec une architecture NVMe, associée à une interface USB-C en USB 3.2 Gen 2×2 (théorique jusqu’à 20 Gb/s). Le modèle intègre aussi un chiffrement matériel AES 256 bits, utile si vous transportez des données sensibles sans vouloir sacrifier les performances.

Les prix repérés sur Amazon

Crucial X9 : une option plus accessible dès 80 €

Moins ambitieux que le X10 Pro, le Crucial X9 vise l’essentiel : un SSD externe compact, facile à glisser dans un sac, et suffisamment rapide pour les usages quotidiens. Les débits annoncés montent jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture, ce qui suffit largement pour de la sauvegarde, du stockage d’appoint, des transferts réguliers et des bibliothèques photo/vidéo.

Le positionnement est clair : si vous n’avez pas besoin du meilleur débit possible, le X9 peut offrir un rapport capacité/prix plus intéressant, avec une compatibilité simple via USB-C sur la plupart des machines récentes.

Les prix repérés sur Amazon

Avant de craquer : trois points à vérifier

USB 3.2 Gen 2×2 : attention aux performances réelles

Le X10 Pro peut monter très haut sur le papier, mais encore faut-il avoir un port compatible 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2×2). Sur de nombreux PC portables — et sur certains Mac — la bande passante effective peut être inférieure, ce qui plafonne les débits. Le SSD restera parfaitement utilisable, simplement moins “débridé”.

Stockage nomade : la sécurité compte autant que la vitesse

Entre déplacements, tournages, prestations et travail hybride, un SSD externe finit souvent par transporter des données sensibles. Le chiffrement matériel du X10 Pro peut être un vrai plus, mais il ne remplace pas une stratégie de sauvegarde : idéalement, conservez toujours une seconde copie ailleurs (NAS, cloud, disque dur de secours).

Capacité : choisir selon les usages, pas seulement le prix au téraoctet

Pour de la photo et de la bureautique, 1 To peut suffire. Pour de la vidéo 4K, des bibliothèques de projets, des machines virtuelles ou des jeux, 2 To est souvent un meilleur “palier”, tandis que 4 To devient confortable si vous voulez limiter les triages permanents.

Dans un marché où la mémoire et le stockage subissent les contrecoups de l’essor de l’IA, ces remises sur les Crucial X10 Pro et X9 ressemblent à une opportunité à saisir tant qu’elle existe. Le choix se joue surtout sur votre matériel (ports USB), votre besoin de débit, et votre tolérance à la gestion des sauvegardes : à prix égal, mieux vaut un SSD un peu moins rapide mais mieux adapté à votre quotidien qu’un modèle premium bridé par la connectique.