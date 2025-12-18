Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA

Amazon pourrait bientôt devenir l’un des nouveaux poids lourds… du capital d’OpenAI ! Selon plusieurs sources concordantes, le géant du commerce en ligne serait en discussions préliminaires pour investir jusqu’à 10 milliards de dollars dans le laboratoire d’intelligence artificielle, ce dans le cadre d’un accord technologique et financier étroitement imbriqué.

Un partenariat stratégique autour des puces et du cloud

Si l’opération venait à se concrétiser, OpenAI serait in fine valorisé à plus de 500 milliards de dollars, un niveau inédit pour une entreprise spécialisée dans l’IA générative. En contrepartie de cet investissement, OpenAI s’engagerait à utiliser massivement les puces d’IA développées par Amazon, notamment la gamme Trainium, au sein des infrastructures Amazon Web Services (AWS).

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’Amazon de diversifier ses paris dans la course à l’IA, après avoir déjà injecté plusieurs milliards de dollars dans Anthropic, l’un des principaux concurrents d’OpenAI. Le groupe entend ainsi renforcer l’attractivité de ses solutions matérielles et cloud face à Nvidia et Microsoft.

La multiplication des accords « circulaires » dans l’IA

Un tel rapprochement illustrerait une tendance de fond dans le secteur : les accords dits circulaires. Les fournisseurs de cloud et de semi-conducteurs investissent dans des start-up d’IA, qui, en retour, utilisent leurs centres de données et leurs accélérateurs pour entraîner leurs modèles. Ce schéma crée un cercle vertueux… mais aussi une forte interdépendance.

On note enfin que depuis sa transition vers un modèle pleinement lucratif, OpenAI dispose d’une plus grande liberté pour multiplier ce type de partenariats, au-delà de son alliance historique avec Microsoft.