TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA
Hors-Sujet

Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA

18 Déc. 2025 • 10:45
0

Amazon pourrait bientôt devenir l’un des nouveaux poids lourds… du capital d’OpenAI ! Selon plusieurs sources concordantes, le géant du commerce en ligne serait en discussions préliminaires pour investir jusqu’à 10 milliards de dollars dans le laboratoire d’intelligence artificielle, ce dans le cadre d’un accord technologique et financier étroitement imbriqué.

Un partenariat stratégique autour des puces et du cloud

Si l’opération venait à se concrétiser, OpenAI serait in fine valorisé à plus de 500 milliards de dollars, un niveau inédit pour une entreprise spécialisée dans l’IA générative. En contrepartie de cet investissement, OpenAI s’engagerait à utiliser massivement les puces d’IA développées par Amazon, notamment la gamme Trainium, au sein des infrastructures Amazon Web Services (AWS).

Intelligence Artificielle

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’Amazon de diversifier ses paris dans la course à l’IA, après avoir déjà injecté plusieurs milliards de dollars dans Anthropic, l’un des principaux concurrents d’OpenAI. Le groupe entend ainsi renforcer l’attractivité de ses solutions matérielles et cloud face à Nvidia et Microsoft.

La multiplication des accords « circulaires » dans l’IA

Un tel rapprochement illustrerait une tendance de fond dans le secteur : les accords dits circulaires. Les fournisseurs de cloud et de semi-conducteurs investissent dans des start-up d’IA, qui, en retour, utilisent leurs centres de données et leurs accélérateurs pour entraîner leurs modèles. Ce schéma crée un cercle vertueux… mais aussi une forte interdépendance.

On note enfin que depuis sa transition vers un modèle pleinement lucratif, OpenAI dispose d’une plus grande liberté pour multiplier ce type de partenariats, au-delà de son alliance historique avec Microsoft.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Hors-Sujet

IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

IBM Logo Hors-Sujet

IBM s’offre Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer ses solutions data et IA

OpenAI Logo Hors-Sujet

OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

OpenAI Oracle Hors-Sujet

OpenAI signe un deal à 300 milliards de dollars avec Oracle pour de la puissance de calcul

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lemon shape exoplanet

James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes

18 Déc. 2025 • 13:20
0 Science

L’Univers continue de surprendre les scientifiques… et nous autres pauvres mortels. Grâce au télescope spatial James Webb de la...

Horizon OS Meta Casque Jeu

Horizon OS : Meta met sur pause les casques VR tiers d’Asus et de Lenovo

18 Déc. 2025 • 12:05
0 Matériel

Meta revoit sa stratégie autour de la réalité virtuelle. Après avoir annoncé en 2024 l’ouverture de son...

CAF Logo

La CAF encore piratée, les données de millions de Français ont fuité

18 Déc. 2025 • 9:51
2 Internet

Le groupe de hackers Indra a publié sur BreachForums une base de données massive de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) à la...

crucial x10

🔥 [Bon plan stockage] Les SSD externes Crucial X9 et X10 Pro chutent : 1 To dès 80 €, 2 To dès 133 €, 4 To dès 240 €

18 Déc. 2025 • 9:40
0 Promos

Entre la hausse de la demande liée à l’IA et les annonces récentes autour de Crucial, les « bons plans »...

LG Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect H7

LG dévoile la première barre de son Dolby Atmos FlexConnect

18 Déc. 2025 • 9:27
0 Matériel

Juste avant le CES 2026, LG lève le voile sur sa nouvelle barre de son H7 et son écosystème audio modulaire Sound Suite. Cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

Monsterverse : Apple TV annonce un spin-off de Monarch: Legacy of Monsters

18 Dec. 2025 • 11:25

image de l'article Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

Apple travaille sur l’IA visuelle : des images 2D transformées en scènes 3D en une seconde

18 Dec. 2025 • 10:05

image de l'article Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

Apple Music est maintenant disponible sur ChatGPT

18 Dec. 2025 • 8:45

image de l'article Apple ouvre iOS au Japon : App Store alternatifs, paiements tiers et plus

Apple ouvre iOS au Japon : App Store alternatifs, paiements tiers et plus

18 Dec. 2025 • 8:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site