IBM s'offre Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer ses solutions data et IA
Hors-Sujet

IBM s’offre Confluent pour 11 milliards de dollars afin de renforcer ses solutions data et IA

9 Déc. 2025 • 10:30
0

IBM accélère sa stratégie autour de la donnée et de l’intelligence artificielle en annonçant le rachat de Confluent pour 11 milliards de dollars en numéraire. Big Blue propose 31 dollars par action Confluent, soit une prime d’environ 50 % par rapport au dernier cours connu. Ce rachat de grande envergure est destiné à consolider les offres cloud, data et automatisation du géant américain dans un contexte où les entreprises multiplient les déploiements d’outils IA nécessitant un traitement massif et instantané des données.

Une acquisition stratégique au cœur de l’économie de la donnée

Confluent s’est imposé comme un acteur clé du streaming de données en temps réel, un domaine devenu essentiel pour alimenter les modèles d’IA générative et optimiser les systèmes d’inférence.

IBM Logo

IBM indique que l’intégration de Confluent viendra enrichir ses lignes de produits autour de l’IA, de l’automatisation, de la gestion des données et du conseil. L’entreprise précise également s’attendre à une contribution positive sur l’EBITDA et les flux de trésorerie dans les deux années suivant la finalisation de l’accord, une façon comme une autre de dire que le retour sur investissement sera rapide.

La course aux infrastructures de cloud et d’IA

Ce rachat s’inscrit dans une série d’opérations récentes destinées à renforcer la position d’IBM dans la course à l’IA. Le groupe a notamment intégré le modèle Claude via un partenariat avec Anthropic, collaboré avec AMD pour développer une architecture mêlant calcul quantique et puces spécialisées, et acquis la start-up Seek AI spécialisée dans l’analyse automatisée de données.

Avec Confluent, IBM mise sur une brique technologique devenue indispensable : la gestion de flux de données continus, colonne vertébrale des applications d’IA modernes, un signal fort qui confirme l’ambition du groupe de devenir l’un des piliers d’un secteur en pleine explosion… au risque d’exploser la bulle ?

