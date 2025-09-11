OpenAI signe un deal à 300 milliards de dollars avec Oracle pour de la puissance de calcul

Selon le Wall Street Journal, OpenAI et Oracle ont conclu un contrat historique de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour l’achat de puissance de calcul. Cet accord, qui prendra effet en 2027, s’inscrit dans le cadre du projet Stargate, une initiative conjointe d’Oracle, SoftBank et de l’administration Trump visant à construire des centres de données pour un total de puissance énergétique de 4,5 gigawatts. Les détails financiers n’avaient pas été précisés lors de l’annonce initiale en juillet, mais l’on sait désormais qu’il s’agit de l’un des plus grands accords jamais signés dans le cloud computing. OpenAI, dont les revenus devraient atteindre 12,7 milliards de dollars en 2025, investit également massivement dans le matériel avec un contrat estimé à 10 milliards de dollars auprès de Broadcom pour concevoir sa propre puce d’intelligence artificielle.

Du côté d’Oracle, cette collaboration confirme de façon spectaculaire la montée en puissance de son activité cloud. La CEO Safra Catz a révélé que trois entreprises avaient déjà signé quatre contrats de plusieurs milliards au premier trimestre, contribuant à une hausse de 77 % des revenus liés à l’infrastructure cloud. Au total, Oracle affirme avoir engrangé 317 milliards de dollars de revenus futurs contractuels sur la période. On comprend mieux pourquoi Larry Ellison, co-fondateur légendaire d’Oracle, est devenu hier l’homme le plus riche du monde (grâce à son portefeuille d’actions Oracle), surclassant même Elon Musk.