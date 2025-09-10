TENDANCES
Larry Ellison, co-fondateur d'Oracle, devient l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk
Hors-Sujet

Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, devient l’homme le plus riche du monde devant Elon Musk

10 Sep. 2025 • 17:40
Larry Ellison, le célèbre cofondateur et actuel président d’Oracle, vient de détrôner Elon Musk au sommet du classement des hommes les plus riches du monde si l’on en croit Bloomberg. La fortune d’Ellison a en effet bondi à 389 milliards de dollars après un spectaculaire envol de 42 % du titre Oracle, sa plus forte hausse depuis la bulle Internet. Cet essor repose moins sur les résultats trimestriels de la société — qui ont manqué les attentes — que sur les perspectives de croissance liées à l’explosion de la demande en puissance de calcul pour l’intelligence artificielle. Avec 1,16 milliard d’actions en poche, l’homme d’affaires de 81 ans a engrangé plus de 100 milliards de dollars supplémentaires en un an, détrônant ainsi Musk (qui affiche tout de même 384 milliards de dollars de fortune personnelle).

Th Larry Ellison Ss 8032

Cette ascension reflète l’importance stratégique du cloud computing dans la ruée vers l’IA. Oracle a signé quatre contrats majeurs totalisant plusieurs centaines de milliards de dollars, et a parmi ses clients OpenAI, Meta, Nvidia, AMD et même la start-up xAI de Musk. Tout comme Microsoft avec Azure, Oracle bénéficie directement de l’appétit insatiable des géants de l’IA pour les capacités de calcul massives. L’entreprise mise en outre sur une stratégie d’expansion particulièrement agressive, allant jusqu’à investir plus d’un milliard par an dans un centre de données au Texas.

