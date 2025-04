OpenAI serait sur le point d’acheter l’assistant de codage Windsurf pour 3 milliards de dollars

Se l’on en croit Bloomberg, OpenAI serait en discussions avancées pour acquérir Windsurf, un assistant de codage basé sur l’IA (anciennement connu sous le nom de Codeium), pour environ 3 milliards de dollars. Dans le cas où elle se concrétiserait, cette acquisition placerait OpenAI en concurrence directe avec d’autres outils de codage IA comme Cursor, un programme développé par Anysphere, société soutenue par le fonds de démarrage d’OpenAI). Cette situation particulière soulève déjà des inquiétudes concernant un possible conflit d’intérêts qui pourrait remettre en question la crédibilité du fonds, d’autant plus que Cursor est l’un des plus gros investissements d’OpenAI. Nul ne sait en outre si OpenAI a envisagé d’acquérir Cursor avant de se tourner vers Windsurf.

Plusieurs indices laissaient présager d’un accord de rachat, notamment un e-mail envoyé à tous les utilisateurs de Windsurf et évoquant une annonce importante, ainsi qu’une vidéo promotionnelle du directeur produit d’OpenAI saluant les performances de l’outil. Windsurf génèrerait environ 40 millions de dollars de revenus annuels récurrents, un chiffre bien inférieur aux 200 millions estimés pour Cursor. Fondée en 2021 par deux diplômés du MIT, Varun Mohan et Douglas Chen, Windsurf a levé à ce jour 243 millions de dollars et cherchait récemment à lever de nouveaux fonds sur la base d’une valorisation de 2,85 milliards de dollars.