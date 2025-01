IA : SoftBank envisage d’investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans OpenAI

SoftBank, le géant japonais de l’investissement technologique, est en pourparlers pour investir entre 15 et 25 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT et leader de l’intelligence artificielle aux États-Unis, comme l’indique le Financial Times. Si l’accord se concrétise, SoftBank pourrait devenir le principal investisseur de la start-up américaine.

Un investissement stratégique dans l’IA

Cet investissement potentiel intervient dans un contexte de fortes ambitions d’expansion dans l’IA, avec le projet Stargate lancé récemment par le gouvernement américain. Ce programme, qui vise à investir 500 milliards de dollars sur quatre ans, implique plusieurs acteurs majeurs de l’industrie technologique, dont SoftBank et OpenAI. SoftBank a déjà annoncé un engagement de plus de 15 milliards de dollars dans ce projet d’infrastructure IA, dont la participation d’OpenAI représente également une part importante, avec un investissement prévu de 15 milliards de dollars.

Le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, est connu pour ses investissements audacieux, qui incluent des succès retentissants comme Yahoo! et Alibaba, mais aussi des échecs cuisants. Récemment, il a réorienté ses priorités vers l’intelligence artificielle, avec une attention particulière à la société Arm, spécialisée dans la conception de puces, dont la technologie équipe près de 99% des smartphones dans le monde.

Des rivalités croissantes dans le secteur de l’IA

Cette annonce intervient après l’apparition d’une nouvelle menace dans le secteur : la start-up chinoise DeepSeek, qui a présenté un chatbot très performant, mais à un coût bien inférieur à celui de ses concurrents américains. Cette avancée a provoqué des secousses sur le marché technologique, notamment à la Bourse américaine, et a accentué la concurrence féroce dans l’industrie de l’intelligence artificielle.

L’investissement de SoftBank dans OpenAI pourrait donc jouer un rôle clé dans la dynamique mondiale de l’IA, consolidant davantage la position des États-Unis face à la montée en puissance d’acteurs internationaux.