Stranger Things: Chroniques de 1985 : un trailer et une date de sortie pour le spin-off animé
Culture Geek

Stranger Things: Chroniques de 1985 : un trailer et une date de sortie pour le spin-off animé

2 min.
2 Fév. 2026 • 18:20


Netflix étend l’univers de Stranger Things avec Stranger Things : Chroniques de 1985 (Tales From ’85), une série animée inédite en forme de spin-off. Positionnée entre les saisons 2 et 3 de la série originale, cette nouvelle production ambitionne de prolonger la mythologie de Hawkins sans renoncer à la tension qui a fait le succès de la franchise (du moins lors des deux premières saisons).

Une histoire inédite entre deux saisons clés

L’intrigue se déroule durant l’hiver 1985, alors que le groupe d’adolescents tente de retrouver une vie normale après les événements traumatisants du Monde à l’envers. Mais cette accalmie est de courte durée : phénomènes inexpliqués, créatures inconnues et anomalies persistantes replongent Hawkins dans l’étrange. Pensée comme un récit autonome, la série conserve toutefois l’esprit d’enquête collective propre à la saga.

Un hommage assumé aux cartoons cultes

Développée par Eric Robles, la série s’inspire ouvertement des dessins animés du samedi matin des années 1980, tels que Scooby-Doo ou The Real Ghostbusters. L’animation en images de synthèse, signée Flying Bark Productions, adopte un style coloré et stylisé à la façon du Spiderverse. L’univers graphique et esthétique est plus coloré que celui de la série live-action, mais on devrait y retrouver tous les ingrédients qui en ont fait le succès.

Personnages cultes et nouvelle héroïne

Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max et Hopper font leur retour sous leur forme animée, accompagnés d’un nouveau personnage : Nikki Baxter, une bricoleuse ingénieuse qui viendra dynamiser le groupe.
Stranger Things : Chroniques de 1985 sera diffusé sur Netflix le 23 avril prochain.

