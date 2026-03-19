Hubble enregistre le spectacle rare d’une comète se désagrégeant en quittant le Système solaire

La NASA et l’ESA viennent de publier de nouvelles images saisissantes prises par le télescope spatial Hubble : on y voit une comète se fragmenter en trois parties distinctes alors que cette dernière s’éloigne du Soleil. L’observation, détaillée dans une étude parue dans la revue Icarus, est précieuse à double titre : elle documente en effet un phénomène rarement capturé avec autant de finesse, et pourrait aider les chercheurs à mieux comprendre la « matière première » des débuts du Système solaire.

Une observation… qui n’était pas prévue

La comète concernée, officiellement nommée C/2025 K1 (souvent abrégée « K1 »), n’était pas le premier choix de l’équipe. Des contraintes techniques ont rendu la cible initiale inobservable, obligeant les chercheurs à se rabattre sur un autre objet. “Nous avons dû trouver une nouvelle cible — et au moment où nous l’avons observée, elle s’est mise à se disloquer, ce qui relève d’une chance infime”, explique le physicien John Noonan (Université d’Auburn), cité dans l’étude.

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Quatre fragments, un nuage de poussières… et une chimie intrigante

Hubble a suivi la casse sur plusieurs jours, en capturant notamment la séparation entre le 8 et le 10 novembre 2025. Les données indiquent que K1 s’est brisée en au moins quatre morceaux, chacun entouré d’une enveloppe diffuse de gaz et de poussières.

Une « grosse » comète, atypique en carbone

Avant même sa fragmentation, K1 attirait l’attention par sa taille : environ 8 kilomètres de diamètre, davantage que la plupart des comètes observées. Autre surprise, les gaz libérés pendant l’événement semblent présenter un manque de carbone jugé inhabituel, un indice qui pourrait éclairer la genèse de la comète et sa composition.

Les comètes restent des archives naturelles de la formation planétaire, faites de glaces et de roches anciennes. Avec sa mission Comet Interceptor, attendue autour de 2028-2029, l’ESA s’est fixé pour objectif d’obtenir un modèle 3D ultra détaillé de ces objets spatiaux particuliers.