La Steam Deck OLED est de nouveau en vente… mais le tarif a pris un gros coup de chaud !

Après des mois d’absence, le Steam Deck OLED est de retour en stock, une bonne nouvelle teintée d’un méchant goût amer. Valve a en effet réintroduit sa console portable sur sa boutique officielle, mais la hausse de prix est pour le moins spectaculaire, résultat direct et brutal de la flambée des coûts de mémoire et de stockage qui frappe l’ensemble de l’industrie.

Une console inchangée, des tarifs nettement plus élevés

Le modèle OLED 512 Go passe désormais à 779 euros, contre 569 euros lors de son lancement. La version 1 To grimpe à 919 euros, alors qu’elle était auparavant proposée à 679 euros. Aux États-Unis, les prix atteignent respectivement 789 et 949 dollars.

Valve justifie ces énormes augmentations par la situation actuelle des composants. L’entreprise explique que « le Steam Deck lui-même n’a pas changé » et que ces nouveaux tarifs reflètent « l’état actuel des coûts des composants et d’autres défis logistiques mondiaux dans l’industrie ». Autrement dit, les joueurs paient beaucoup plus cher le même matériel. Le jeu vidéo devient un loisir de luxe, qui n’est plus vraiment disponible aux moins aisés, une situation qui tranche avec la démocratisation du secteur à partir des années 90.

La RAMpocalypse frappe aussi le jeu portable

Depuis plusieurs mois, Valve prévenait que les ruptures intermittentes du Steam Deck OLED étaient liées aux pénuries de mémoire et de stockage. La demande massive des centres de données d’intelligence artificielle pèse lourdement sur la DRAM et la NAND, deux composants essentiels aux consoles portables, PC, smartphones et serveurs.

Cette hausse place le Steam Deck OLED dans une position délicate. Malgré son bel écran, une autonomie améliorée et une excellente intégration à SteamOS, la console repose toujours sur une base technique de 2022. À près de 1 000 euros pour la version 1 To, le Steam Deck entre en concurrence directe avec des machines équivalentes plus récentes, mais aussi avec des consoles de salon haut de gamme.

La question se pose désormais aussi pour la Steam Machine, l’autre grand projet matériel de Valve. Si la crise mémoire persiste, son prix pourrait alors dépasser largement les prévisions des analystes. Le Steam Deck avait pourtant démocratisé le PC portable de jeu, mais la crise de la RAM fait rentrer le constructeur dans le rang du gaming cher… sans être forcément haut de gamme.