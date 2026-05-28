TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel La Steam Deck OLED est de nouveau en vente… mais le tarif a pris un gros coup de chaud !
Matériel

La Steam Deck OLED est de nouveau en vente… mais le tarif a pris un gros coup de chaud !

3 min.
28 Mai. 2026 • 9:45
0

Après des mois d’absence, le Steam Deck OLED est de retour en stock, une bonne nouvelle teintée d’un méchant goût amer. Valve a en effet réintroduit sa console portable sur sa boutique officielle, mais la hausse de prix est pour le moins spectaculaire, résultat direct et brutal de la flambée des coûts de mémoire et de stockage qui frappe l’ensemble de l’industrie.

Une console inchangée, des tarifs nettement plus élevés

Le modèle OLED 512 Go passe désormais à 779 euros, contre 569 euros lors de son lancement. La version 1 To grimpe à 919 euros, alors qu’elle était auparavant proposée à 679 euros. Aux États-Unis, les prix atteignent respectivement 789 et 949 dollars.

Steam Deck nouvelle tarification

Valve justifie ces énormes augmentations par la situation actuelle des composants. L’entreprise explique que « le Steam Deck lui-même n’a pas changé » et que ces nouveaux tarifs reflètent « l’état actuel des coûts des composants et d’autres défis logistiques mondiaux dans l’industrie ». Autrement dit, les joueurs paient beaucoup plus cher le même matériel. Le jeu vidéo devient un loisir de luxe, qui n’est plus vraiment disponible aux moins aisés, une situation qui tranche avec la démocratisation du secteur à partir des années 90.

La RAMpocalypse frappe aussi le jeu portable

Depuis plusieurs mois, Valve prévenait que les ruptures intermittentes du Steam Deck OLED étaient liées aux pénuries de mémoire et de stockage. La demande massive des centres de données d’intelligence artificielle pèse lourdement sur la DRAM et la NAND, deux composants essentiels aux consoles portables, PC, smartphones et serveurs.

Cette hausse place le Steam Deck OLED dans une position délicate. Malgré son bel écran, une autonomie améliorée et une excellente intégration à SteamOS, la console repose toujours sur une base technique de 2022. À près de 1 000 euros pour la version 1 To, le Steam Deck entre en concurrence directe avec des machines équivalentes plus récentes, mais aussi avec des consoles de salon haut de gamme.

La question se pose désormais aussi pour la Steam Machine, l’autre grand projet matériel de Valve. Si la crise mémoire persiste, son prix pourrait alors dépasser largement les prévisions des analystes. Le Steam Deck avait pourtant démocratisé le PC portable de jeu, mais la crise de la RAM fait rentrer le constructeur dans le rang du gaming cher… sans être forcément haut de gamme.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Steam Deck OLED Jeux vidéo

Steam Deck OLED en rupture de stock : c’est lié à la pénurie de RAM, confirme Valve

Valve Steam Deck Jeux vidéo

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TROU NOIR

James Webb découvre un trou noir géant né avant sa galaxie : un inédit qui interroge la communauté scientifique

28 Mai. 2026 • 11:15
0 Actu OS

Le télescope spatial James Webb continue de bousculer notre compréhension de l’Univers. Une équipe d’ astronomes...

WhatsApp Facebook Instagram

Facebook, Instagram et WhatsApp lancent leurs abonnements payants « Plus »

27 Mai. 2026 • 22:50
4 Internet

Meta lance aujourd’hui ses abonnements payants Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus à l’échelle mondiale,...

Motorola Razr Fold

Les smartphones Motorola arrêtent de modifier les liens Amazon pour prendre une commission

27 Mai. 2026 • 20:59
0 Mobiles / Tablettes

Motorola a confirmé que son application Smart Feed détournait brièvement l’ouverture de l’application Amazon pour y...

SFR Logo

Rachat de SFR : pourquoi la finalisation de l’accord prend du retard

27 Mai. 2026 • 20:44
0 Business

Orange, Bouygues Telecom et Free ont conclu un accord avec Patrick Drahi en avril pour lancer des négociations exclusives et racheter SFR pour...

House of the Dragon Bataille du gosier 1

House of the Dragon : la saison 3 s’ouvrira sur la Bataille du Gosier, l’épisode TV « le plus fou jamais réalisé » (+ images)

27 Mai. 2026 • 19:51
0 Geekeries

House of the Dragon prépare son retour avec une promesse de chaos total. La saison 3, attendue sur HBO le 21 juin prochain, s’ouvrira...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Last Seen : Apple TV dévoile sa nouvelle série-thriller australienne avec Patrick Brammall en vedette

Last Seen : Apple TV dévoile sa nouvelle série-thriller australienne avec Patrick Brammall en vedette

28 May. 2026 • 11:15

image de l'article Internet : Amazon rachète GlobalStar… et les 20% de participation d’Apple

Internet : Amazon rachète GlobalStar… et les 20% de participation d’Apple

28 May. 2026 • 9:45

image de l'article Apple contre Apple Cinemas : vers un possible accord à l’amiable pour le conflit de marque

Apple contre Apple Cinemas : vers un possible accord à l’amiable pour le conflit de marque

27 May. 2026 • 20:14

image de l'article Chiffrement menacé au Canada : Apple et Google montent au créneau contre la loi C-22

Chiffrement menacé au Canada : Apple et Google montent au créneau contre la loi C-22

27 May. 2026 • 19:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site