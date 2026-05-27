Facebook, Instagram et WhatsApp lancent leurs abonnements payants « Plus »

Meta lance aujourd’hui ses abonnements payants Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus à l’échelle mondiale, regroupés sous une nouvelle marque commune baptisée Meta One qui centralise l’ensemble des offres des plateformes du groupe.

Des abonnements « Plus » pour les réseaux sociaux de Meta

Instagram Plus, qui coûte 3,99 $/mois (il n’y a pas encore le prix en euros). se distingue par le volume de ses fonctionnalités. Les abonnés peuvent :

consulter le nombre de revisionnages de leurs Stories

créer des listes d’audience illimitées au-delà du cercle « Amis proches »

mettre en avant une Story une fois par semaine pour augmenter sa visibilité

prolonger une Story au-delà des 24 heures habituelles

L’abonnement permet également de publier sur son profil sans que la publication apparaisse dans le fil d’actualité des abonnés et de consulter discrètement les Stories d’autres comptes sans figurer dans leur liste de vues. Facebook Plus, qui est au même prix, reprend la majorité de ces fonctions, tandis que WhatsApp Plus (qui coûte 2,99 $/mois) se concentre sur des thèmes visuels, des sonneries personnalisées, davantage de discussions épinglées et des stickers premium.

Meta One, l’autre familles d’abonnements

Au-delà des abonnements « Plus » individuels, Meta structure une offre plus ambitieuse avec deux paliers dédiés à Meta AI. L’offre Meta One Plus à 7,99 $/mois et Meta One Premium à 19,99 $/mois débloquent tous deux un accès élargi aux capacités de calcul, au raisonnement avancé et à la génération d’images et de vidéos, le niveau Premium offrant une capacité supérieure pour les tâches complexes. Ces deux abonnements seront testés dès le mois prochain dans plusieurs pays et la France ne fait pas partie du lot pour le moment.

Pour les créateurs et les entreprises, Meta propose l’abonnement Meta One Essential à 14,99 $/mois qui inclut un badge de vérification, une protection contre l’usurpation d’identité, des outils d’analyse renforcés et un espace permettant de centraliser ses profils sur Internet et les liens vers les autres réseaux sociaux. L’abonnement Meta One Advanced à 49,99 $/mois ajoute une visibilité accrue dans les résultats de recherche sur Instagram et Facebook, un bouton Suivre mis en valeur sur les Reels, des outils de planification optimisés et des invitations automatiques à s’abonner pour les comptes qui interagissent avec le contenu d’un créateur.

Ces offres professionnelles seront testées dès cette semaine en Arabie Saoudite, au Maroc, en Thaïlande et au Bangladesh. Naomi Gleit, directrice produit de Meta, a décrit Meta One comme un socle qui rassemble les abonnements de toutes les plateformes du groupe, qualifiant ces nouvelles offres de « simple début, avec beaucoup plus de valeur à venir ».