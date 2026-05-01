Facebook, Instagram et WhatsApp ont perdu 20 millions d’utilisateurs

Meta a annoncé lors de son appel aux investisseurs une révision à la hausse de ses dépenses en capital pour 2026, portées à 125-145 milliards de dollars, soit 10 milliards de plus que les estimations précédentes. Dans le même temps, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook, Instagram et WhatsApp a reculé de 20 millions ce trimestre.

Une perte d’utilisateurs sur les réseaux sociaux de Meta

La hausse des dépenses en capital s’explique principalement par une augmentation des prix des composants et dans une moindre mesure par des coûts supplémentaires liés à la capacité future des data centers. La directrice financière, Susan Li, a reconnu lors de l’appel aux investisseurs que Meta avait « sous-estimé [sa] demande en calcul par le passé », présentant cette révision comme une correction de trajectoire.

Meta attribue la perte de 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens aux coupures d’Internet en Iran et à la restriction d’accès à WhatsApp en Russie. Ce chiffre agrège les données de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Les revenus trimestriels ont, eux, progressé de 33 %, passant de 42,3 à 56,3 milliards de dollars, leur plus forte croissance depuis 2021. Reality Labs, la division de la réalité virtuelle, affiche en revanche une perte opérationnelle de 4,03 milliards de dollars sur le seul trimestre, après deux vagues de licenciements depuis janvier.

Instagram fait par ailleurs l’objet d’une refonte de son algorithme de recommandation. Meta va désormais mettre en avant le contenu original dans les photos et carrousels. Les comptes qui repartagent des publications sans modification notable verront leur portée dans les recommandations réduite. « Si votre compte publie principalement des Reels, photos ou carrousels non originaux que vous n’avez pas créés ou modifiés de manière significative, votre compte pourrait ne pas être visible dans les recommandations adressées à de nouveaux publics », précise Meta.