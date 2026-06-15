Taxe numérique en France : Donald Trump menace de taxer le vin français à 100%

Juste avant le début du sommet du G7 à Evian, Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur l’ensemble des vins et champagnes français si Emmanuel Macron ne supprime pas la taxe numérique de 3 % que la France prélève depuis 2019 sur les revenus des grandes entreprises technologiques américaines sur son territoire.

Trump menace, mais Macron refuse de céder

Interrogé au JT de TF1 depuis Evian, où il doit recevoir Donald Trump avant l’ouverture du sommet, Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir sans ambiguïté : « Cette taxe numérique, les Européens l’ont décidée, plusieurs pays l’ont mise en œuvre, elle fait partie de notre droit. C’est pas les États-Unis qui décident pour le droit des Européens ni des Français ». Le président français a dit vouloir « une discussion respectueuse mais ferme » et mis en garde contre l’escalade tarifaire : « Les tarifs, ça fait du bien à personne et surtout les tarifs entre pays du G7 ».

Donald Trump, de son côté, a présenté la suppression de la taxe comme la seule issue : « Tout ce que [Macron] a à faire, c’est de supprimer cette taxe et il n’aura pas ce genre de pression », a-t-il déclaré au New York Post.

La taxe numérique française, instaurée en 2019 à un taux de 3 % sur les revenus réalisés en France par des entreprises comme Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google (les fameux GAFAM), est dans le viseur des États-Unis depuis plusieurs années. Le Canada en a fait les frais : il a dû y renoncer l’an dernier pour préserver ses négociations commerciales avec les États-Unis, un précédent qui donne du poids à la menace américaine.

Pour sa part, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a réagi avec prudence. Son président Gabriel Picard a appelé « à la responsabilité et au maintien d’une relation commerciale équilibrée et constructive entre la France et les États-Unis », tout en reconnaissant que le différend « porte sur des enjeux qui ne relèvent pas de notre champ d’action, même si nos entreprises pourraient en subir directement les conséquences ». « Cette nouvelle menace est en tous les cas une mauvaise nouvelle pour notre filière fortement exportatrice », a-t-il regretté.