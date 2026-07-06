Netflix, Disney+ et Prime Video contestent les nouvelles règles de financement en France

Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler le décret entré en vigueur en janvier 2026 qui les oblige à orienter 20 % de leurs investissements audiovisuels vers l’animation, les documentaires et le spectacle vivant. Les plateformes de streaming dénoncent une contrainte excessive sur leur politique éditoriale, tandis que Netflix réclame aussi un plafonnement de ses obligations, alors qu’il investit déjà 250 millions d’euros par an en France.

Le contentieux s’est accéléré après le rejet d’un premier recours gracieux auprès de Matignon, poussant chaque plateforme à déposer un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative suprême. Ce bras de fer ravive un débat ancien sur la régulation culturelle française : jusqu’où l’État peut-il orienter les investissements des services mondiaux sans empiéter sur leur liberté de programmation ?

Les services de streaming se rebellent en France

Netflix concentre l’attaque la plus politique contre le décret. Pauline Dauvin, vice-présidente de Netflix France, estime dans une tribune dans Le Monde que « ces nouvelles règles doublent subitement notre obligation d’investir dans ces genres, ciblent uniquement les services de streaming et finissent par orienter notre offre éditoriale sans tenir compte des attentes du public ». Dans la même logique, elle affirme que « quand la réglementation prend le pas sur la liberté éditoriale, la diversité devient un exercice de conformité, au détriment des attentes du public ».

Amazon Prime Video adopte un ton plus institutionnel, sans contester son engagement dans la création française. Un porte-parole du service explique à l’AFP que le recours « ne remet pas en cause notre engagement en faveur de la production créative française » et vise à garantir « un cadre réglementaire équilibré, équitable et juridiquement solide, dans l’intérêt du public, des créateurs et de la filière ». Cette ligne cherche à déplacer le débat du refus de financer vers la proportionnalité des règles imposées.

Pour les plateformes de streaming, le problème tient donc au niveau global de la contribution et à la manière dont la France en impose l’usage. Les nouvelles règles leur retirent une partie de leur latitude de choix au profit d’un fléchage précis vers trois genres, ce que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video voient comme une intervention directe sur leur stratégie éditoriale.

Netflix vise aussi le plafond des obligations

Au-delà du décret de janvier 2026, Netflix cherche à rouvrir un autre front plus structurel sur le montant total de ses engagements en France. La plateforme veut obtenir un plafonnement clair de ses investissements obligatoires, aujourd’hui fixés à 20 % du chiffre d’affaires mais rendus évolutifs par le cadre actuel.

Le service juge ce mécanisme de moins en moins soutenable à mesure que son activité progresse. Sa position tient en une formule nette : « Ce n’est pas un système tenable pour nous. C’est disproportionné par rapport à ce qu’on veut et peut faire en France ». Avec 250 millions d’euros investis chaque année dans le pays, Netflix cherche ainsi à se présenter comme un financeur majeur qui refuse qu’une hausse automatique de ses obligations réduise sa marge d’arbitrage.

Le Conseil d’État devra donc trancher une question qui dépasse largement ce seul quota de 20 %. En toile de fond, il s’agit de savoir si la France peut continuer à durcir sa régulation culturelle sur les plateformes internationales de streaming sans transformer leur contribution en contrainte.