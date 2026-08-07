L’enceinte connectée IA d’OpenAI se précise avec son prix

OpenAI travaille sur son premier produit IA et ce sera une enceinte connectée de la taille d’un palet de hockey, sans écran, avec la forme d’un donut et dont le prix oscillerait entre 300 et 400 dollars, selon Bloomberg. Conçu par Jony Ive, l’ancien designer d’Apple, il doit sortir en 2027 avec des pièces mobiles censées lui donner une véritable « personnalité ».

L’appareil aura des micros, des haut-parleurs et des lumières signalant qu’il écoute pour créer une interaction directe avec l’utilisateur, sans jamais passer par un écran. Une caméra et divers capteurs lui permettent de percevoir son environnement, tandis que ChatGPT fournira les réponses qui doivent paraître aussi naturelles que possible, presque humaines.

Une enceinte connectée chère avec ChatGPT

Le boîtier, fabriqué dans un métal haut de gamme et doté d’une batterie autonome, se distingue par des pièces mobiles destinées à donner à l’appareil un semblant de caractère, une approche inhabituelle sur ce type de produit. L’appareil IA apprend progressivement des habitudes de son utilisateur dans l’idée de construire une relation qui s’approfondit avec le temps plutôt qu’une simple commande vocale ponctuelle. Le créateur de ChatGPT veut créer quelque chose d’entièrement nouveau, une formule qui vise à distancer le projet des standards établis par Apple, alors même que Jony Ive, recruté via l’acquisition de sa société io devices, a façonné pendant des années l’identité visuelle des produits de la marque à la pomme.

Cette proximité de parcours n’est pas sans tension : Apple a porté plainte contre OpenAI, accusant l’entreprise d’intelligence artificielle d’avoir trompé l’un de ses fournisseurs pour obtenir des détails sur un procédé confidentiel de finition du métal. Cette accusation touche directement au choix d’un matériau premium pour l’enceinte connectée, un point sensible qui relie le litige juridique aux caractéristiques mêmes du produit.

Le pari commercial reste risqué : le marché des enceintes connectées est historiquement peu rentable, dominé par des acteurs comme Amazon et Google qui proposent des appareils nettement moins chers. OpenAI compte sur l’intégration profonde de ChatGPT et sur le design de Jony Ive pour justifier un positionnement plus onéreux que celui de ses concurrents, avec une sortie visée pour 2027.