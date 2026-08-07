TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel L’enceinte connectée IA d’OpenAI se précise avec son prix
Matériel

L’enceinte connectée IA d’OpenAI se précise avec son prix

3 min.
7 Août. 2026 • 10:16
0

OpenAI travaille sur son premier produit IA et ce sera une enceinte connectée de la taille d’un palet de hockey, sans écran, avec la forme d’un donut et dont le prix oscillerait entre 300 et 400 dollars, selon Bloomberg. Conçu par Jony Ive, l’ancien designer d’Apple, il doit sortir en 2027 avec des pièces mobiles censées lui donner une véritable « personnalité ».

OpenAI Logo

L’appareil aura des micros, des haut-parleurs et des lumières signalant qu’il écoute pour créer une interaction directe avec l’utilisateur, sans jamais passer par un écran. Une caméra et divers capteurs lui permettent de percevoir son environnement, tandis que ChatGPT fournira les réponses qui doivent paraître aussi naturelles que possible, presque humaines.

Une enceinte connectée chère avec ChatGPT

Le boîtier, fabriqué dans un métal haut de gamme et doté d’une batterie autonome, se distingue par des pièces mobiles destinées à donner à l’appareil un semblant de caractère, une approche inhabituelle sur ce type de produit. L’appareil IA apprend progressivement des habitudes de son utilisateur dans l’idée de construire une relation qui s’approfondit avec le temps plutôt qu’une simple commande vocale ponctuelle. Le créateur de ChatGPT veut créer quelque chose d’entièrement nouveau, une formule qui vise à distancer le projet des standards établis par Apple, alors même que Jony Ive, recruté via l’acquisition de sa société io devices, a façonné pendant des années l’identité visuelle des produits de la marque à la pomme.

Cette proximité de parcours n’est pas sans tension : Apple a porté plainte contre OpenAI, accusant l’entreprise d’intelligence artificielle d’avoir trompé l’un de ses fournisseurs pour obtenir des détails sur un procédé confidentiel de finition du métal. Cette accusation touche directement au choix d’un matériau premium pour l’enceinte connectée, un point sensible qui relie le litige juridique aux caractéristiques mêmes du produit.

Le pari commercial reste risqué : le marché des enceintes connectées est historiquement peu rentable, dominé par des acteurs comme Amazon et Google qui proposent des appareils nettement moins chers. OpenAI compte sur l’intégration profonde de ChatGPT et sur le design de Jony Ive pour justifier un positionnement plus onéreux que celui de ses concurrents, avec une sortie visée pour 2027.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Matériel

Le premier produit d’OpenAI sera une enceinte connectée avec ChatGPT

ChatGPT OpenAI Logos Matériel

OpenAI lancerait en 2027 une enceinte connectée, son premier produit

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Iris Europe

IRIS² : l’Europe passe à la vitesse supérieure avec son rival de Starlink

7 Août. 2026 • 15:30
0 Internet

L‘Europe passe à la vitesse supérieure avec IRIS². La Commission européenne a finalisé avec le consortium SpaceRISE...

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

GTA 6 : précommandes « exceptionnelles » et l’aperçu étendu se précise

7 Août. 2026 • 15:20
0 Jeux vidéo

Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, maintient la date de sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) au 19 novembre et qualifie...

Google Maps Ask Maps

Google Maps peut maintenant commander à manger et réserver un hôtel

7 Août. 2026 • 14:10
0 Internet

Google annonce l’intégration de nouvelles fonctionnalités IA agentiques au niveau d’Ask Maps, l’assistant conversationnel...

Nvidia Rubin CPX

L’arroseur arrosé : Nvidia pourrait manquer de mémoire HBM4E pour sa plateforme Rubin Ultra

7 Août. 2026 • 12:45
0 Matériel

La pénurie mondiale de mémoire pourrait désormais toucher directement l’un de ses principaux moteurs : l’intelligence...

Suno

Suno va intégrer un watermark à ses musiques générées par IA pour lutter contre la fraude

7 Août. 2026 • 11:25
0 Internet

Suno renforce ses garde-fous face à la multiplication des abus liés à la musique générée par intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Widow’s Bay : Apple TV organise des projections gratuites au cinéma pour le final de la saison 1

Widow’s Bay : Apple TV organise des projections gratuites au cinéma pour le final de la saison 1

7 Aug. 2026 • 13:00

image de l'article Madden NFL 27 Arcade Edition est disponible sur Apple Arcade dans sa version complète

Madden NFL 27 Arcade Edition est disponible sur Apple Arcade dans sa version complète

7 Aug. 2026 • 11:45

image de l'article iPad : les ventes reculent de 8%, mais Apple domine toujours outrageusement le marché

iPad : les ventes reculent de 8%, mais Apple domine toujours outrageusement le marché

7 Aug. 2026 • 10:25

image de l'article iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

7 Aug. 2026 • 9:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site