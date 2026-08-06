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Google DeepMind : Demis Hassabis quitte la direction pour retourner à la recherche scientifique

2 min.
6 Août. 2026 • 11:15
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Google réorganise profondément son pôle intelligence artificielle. Demis Hassabis abandonne la direction opérationnelle de Google DeepMind pour devenir scientifique en chef d’Alphabet et président du laboratoire. Selon Semafor, ce changement serait préparé depuis environ un an et répondrait à la volonté du prix Nobel de chimie de se consacrer davantage à la recherche.

Demis Hassabis veut se recentrer sur la science

Le dirigeant souhaitait progressivement s’éloigner des responsabilités quotidiennes liées aux produits grand public et au développement de Gemini. Ses priorités resteraient l’utilisation de l’IA pour résoudre des problèmes scientifiques majeurs, notamment la découverte de médicaments et de nouveaux matériaux. DeepMind avait déjà réalisé des avancées importantes dans la découverte de matériaux grâce à ses modèles d’intelligence artificielle.

Denis Hassabis

Hassabis conservera toutefois une influence considérable. chez Google. Ce dernier restera en effet président de Google DeepMind et continuera de diriger Isomorphic Labs, la filiale d’Alphabet créée pour appliquer l’IA à la découverte de nouveaux médicaments.

Koray Kavukcuoglu prend les commandes de DeepMind

La gestion quotidienne du laboratoire revient désormais à Koray Kavukcuoglu, ancien directeur technologique de DeepMind. Il supervisera notamment Gemini, les modèles d’IA avancés et les équipes chargées des produits destinés au public et aux développeurs.

Ce changement de poste va permettre de recentrer Hassabis sur les domaines qui ont construit sa réputation scientifique, et notamment ses travaux autour d’AlphaFold et de la prédiction des structures protéiques qui lui ont notamment valu le prix Nobel de chimie en 2024.

Ce mouvement de poste intervient alors que Google accélère ses investissements dans l’intelligence artificielle et cherche simultanément à encadrer ses risques. Hassabis avait encore récemment réclamé la création d’un régulateur dédié aux systèmes d’IA avancés.

 

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