Le patron de l’IA chez Google veut un régulateur dirigé par les États-Unis

Demis Hassabis, patron de Google DeepMind, prédit l’arrivée d’une intelligence artificielle égalant les capacités intellectuelles humaines dans quelques années, un horizon qu’il juge trop proche pour rester sans cadre réglementaire clair. C’est dans ce contexte qu’il propose la création d’une autorité américaine chargée de tester les systèmes d’IA les plus puissants avant leur mise sur le marché, calquée sur le modèle de la FINRA, ce régulateur privé placé sous supervision fédérale qui encadre déjà Wall Street.

Une autorité financée par l’industrie de l’IA

Cette proposition intervient quelques semaines seulement après un épisode révélateur du vide juridique actuel : en juin, le département du Commerce a ordonné la suspension de l’accès des utilisateurs étrangers à deux modèles IA d’Anthropic, Claude Fable 5 et Mythos 5, pendant deux semaines. Cet incident illustre les tensions qui peuvent surgir en l’absence de règles formalisées et renforce l’argument de Damis Hassabis en faveur d’un cadre institutionnel préventif plutôt que de décisions ponctuelles de l’administration.

Le responsable de Google DeepMind détaille les contours de l’autorité qu’il imagine : elle rassemblerait les meilleurs experts techniques du secteur, serait financée par l’industrie de l’IA elle-même et aurait pour mission d’établir un cadre formel d’évaluation avant tout déploiement commercial. Son périmètre couvrirait les modèles de classe frontière, qu’ils soient développés aux États-Unis ou à l’étranger, une précision qui vise notamment à intégrer la concurrence chinoise dans l’équation, alors que la Chine progresse dans l’IA à moindre coût et de façon compétitive. Damis Hassabis résume sa position par une formule prudente : « quand il y a un tel degré d’incertitude et que les enjeux sont élevés, avancer avec un optimisme prudent est la bonne stratégie ».

Cette proposition rejoint celle formulée en juin par Dario Amodei, patron d’Anthropic, qui appelait lui aussi à davantage de régulation gouvernementale et suggérait la création d’une agence fédérale dédiée au test des modèles. Le fait que deux dirigeants de sociétés concurrentes, Google DeepMind et Anthropic, convergent vers une même demande de régulation structurée suggère que l’urgence perçue dépasse les seules rivalités commerciales du secteur.