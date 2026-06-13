Anthropic suspend Claude Fable 5 et Mythos 5 sur ordre des États-Unis

Sur directive du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, Anthropic a désactivé Claude Fable Claude Mythos 5 pour l’ensemble de ses clients dans le monde, quelques jours seulement après leur lancement, au nom de la sécurité nationale.

Le retrait après un jailbreak

Claude Fable Mythos 5 sont en lien avec Claude Mythos Preview, un modèle d’intelligence artificielle avancé conçu pour la recherche en sécurité, capable de détecter des failles logicielles. Son accès avait d’abord été limité à un cercle restreint d’entreprises et de partenaires via le Project Glasswing. Les résultats avaient été significatifs : Mozilla, par exemple, a pu boucher des centaines de vulnérabilités grâce au modèle IA. Lors du lancement de cette semaine, Anthropic avait maintenu Mythos 5 dans ce cadre restreint, tout en rendant Fable 5 accessible au public, avec des garde-fous intégrés qui avaient déjà suscité des critiques.

La directive d’Howard Lutnick adressée à Dario Amodei, patron d’Anthropic, soumet les deux modèles à des contrôles d’exportation stricts : toute mise à disposition hors des États-Unis ou à destination de ressortissants étrangers, y compris les propres employés étrangers d’Anthropic, nécessite désormais une licence. Le déclencheur : une entreprise a affirmé avoir réussi à contourner Mythos avec un jailbreak, alarmant l’administration sur de possibles risques de sécurité nationale. L’administration Trump avait déjà tenté, sans succès, de bloquer la publication du modèle avant son lancement.

Anthropic souhaite rassurer

La lettre gouvernementale ne détaille pas la nature exacte des risques invoqués. Anthropic a examiné la démonstration du jailbreak signalé et livre une lecture radicalement différente : la technique permet d’identifier un petit nombre de vulnérabilités mineures déjà connues, que la société qualifie de simples. Surtout, Anthropic affirme que d’autres modèles publics sont capables de découvrir ces mêmes failles sans aucun contournement, citant nommément GPT-5.5 d’OpenAI. La société estime que la directive repose sur un malentendu et annonce qu’elle partagera davantage d’informations dans les 24 heures suivantes.

Contraint d’assurer sa conformité réglementaire, Anthropic a choisi de désactiver Claude Fable Mythos 5 pour l’ensemble de ses clients plutôt que de tenter un filtrage par nationalité. La société s’est excusée auprès de ses utilisateurs pour la perturbation et s’est engagée à rétablir l’accès dès que possible. Tous ses autres modèles restent disponibles.