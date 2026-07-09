TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Fallout : Obsidian préparerait le prochain épisode avec le réalisateur de New Vegas
Jeux vidéo

Fallout : Obsidian préparerait le prochain épisode avec le réalisateur de New Vegas

3 min.
9 Juil. 2026 • 9:40
0

Le prochain grand retour dans les Terres désolées pourrait venir d’un nom très familier pour les fans. Si l’on en croit plusieurs sources proches du dossier, Microsoft aurait confié à Obsidian Entertainment le développement d’un nouveau jeu Fallout. Plus symbolique encore, le projet serait dirigé par Josh Sawyer, déjà aux commandes de Fallout: New Vegas, l’un des épisodes les plus appréciés de la saga.

Obsidian de retour dans l’univers Fallout

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, les joueurs espèrent régulièrement voir Obsidian revenir sur la licence. Le studio avait marqué les esprits en 2010 avec New Vegas, un titre salué pour son écriture, ses factions, ses choix moraux et sa liberté d’approche.

Fallout New Vegas

Le projet n’a toutefois pas encore été officialisé par Microsoft. Il interviendrait dans un contexte délicat pour Xbox, marqué par une vaste restructuration, des suppressions de postes massives (3200 licenciements) et l’annulation de plusieurs productions internes. Obsidian aurait lui aussi été touché par ces décisions, tout en réorientant une partie de ses ressources vers des franchises jugées plus stratégiques. Il se murmure en outre qu’Obsidian planchait sur Avowed 2 et que la nouvelle direction a annulé le projet pour réallouer les ressources sur le nouveau Fallout.

Une licence redevenue prioritaire pour Xbox

Le succès de la série Fallout a ravivé l’intérêt du grand public pour l’univers post-apocalyptique de Bethesda. Pourtant, aucun nouvel épisode solo majeur n’est sorti depuis Fallout 4 en 2015, tandis que Fallout 76 a suivi une trajectoire plus orientée vers le jeu en ligne.

Un nouvel opus développé par Obsidian permettrait à Microsoft de capitaliser sur cette popularité tout en répondant à une demande ancienne des fans. Bethesda pourrait rester impliqué, mais l’ampleur exacte de cette collaboration reste inconnue.

Une rumeur prometteuse, mais encore fragile

À ce stade, calendrier, plateformes et direction créative demeurent incertains. La perspective d’un nouveau Fallout signé Obsidian suffit toutefois à relancer l’enthousiasme autour de la franchise. Comme le rappelle la célèbre formule de la saga, « la guerre ne change jamais » ; ses développeurs, eux, pourraient bien changer à nouveau.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Fallout Serie Geekeries

Fallout : Prime Video envisagerait un spin-off … façon émission de téléréalité !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

serveurs

Le marché européen des data centers attire discrètement les géants de la tech dans son orbite

9 Juil. 2026 • 11:01
0 Internet

L’Europe a longtemps semblé suivre, plutôt que conduire, la transformation mondiale des infrastructures cloud. Pourtant,...

test spine E1

Test Mammotion Spino E1 : un robot piscine sans fil efficace et abordable ?

8 Juil. 2026 • 22:37
0 Tests

Quand l’été et ses canicules battent leur plein, il est fort agréable de piquer quelques têtes dans sa piscine… Au...

Cle B.tv Bouygues Telecom

Bouygues Telecom ajoute Gemini pour l’IA sur sa clé b.tv

8 Juil. 2026 • 20:52
0 Matériel

Bouygues Telecom annonce l’arrivée de Gemini, l’intelligence artificielle de Google, sur sa clé b.tv qui se connecte au...

Dune 3 Timothee Chalet Paul Atreides Zendaya Chani

Dune 3 dévoile sa nouvelle bande-annonce pour conclure la trilogie

8 Juil. 2026 • 20:34
0 Geekeries

Warner Bros diffuse aujourd’hui la nouvelle bande-annonce pour Dune 3, qui viendra boucler la trilogie réalisée par Denis Villeneuve....

ChatGPT GPT-Live-1 Mode Vocal

GPT-Live : ChatGPT ajoute un nouveau mode vocal plus naturel

8 Juil. 2026 • 19:41
0 Logiciels

OpenAI annonce GPT-Live-1, un nouveau modèle vocal pour ChatGPT qui vise à transformer les échanges avec le chatbot IA en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article John Ternus rejoint Tim Cook à Sun Valley avant sa prise de fonctions

John Ternus rejoint Tim Cook à Sun Valley avant sa prise de fonctions

9 Jul. 2026 • 9:40

image de l'article Apple Car Key : le support des voitures Xiaomi et Lucid révélé par iOS 27

Apple Car Key : le support des voitures Xiaomi et Lucid révélé par iOS 27

9 Jul. 2026 • 8:00

image de l'article Apple ne signe plus des versions d’iOS pour de vieux iPhone et iPad

Apple ne signe plus des versions d’iOS pour de vieux iPhone et iPad

8 Jul. 2026 • 22:14

image de l'article Apple TV obtient 89 nominations aux Emmy Awards 2026 avec ses séries

Apple TV obtient 89 nominations aux Emmy Awards 2026 avec ses séries

8 Jul. 2026 • 20:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site