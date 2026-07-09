Fallout : Obsidian préparerait le prochain épisode avec le réalisateur de New Vegas

Le prochain grand retour dans les Terres désolées pourrait venir d’un nom très familier pour les fans. Si l’on en croit plusieurs sources proches du dossier, Microsoft aurait confié à Obsidian Entertainment le développement d’un nouveau jeu Fallout. Plus symbolique encore, le projet serait dirigé par Josh Sawyer, déjà aux commandes de Fallout: New Vegas, l’un des épisodes les plus appréciés de la saga.

Obsidian de retour dans l’univers Fallout

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, les joueurs espèrent régulièrement voir Obsidian revenir sur la licence. Le studio avait marqué les esprits en 2010 avec New Vegas, un titre salué pour son écriture, ses factions, ses choix moraux et sa liberté d’approche.

Le projet n’a toutefois pas encore été officialisé par Microsoft. Il interviendrait dans un contexte délicat pour Xbox, marqué par une vaste restructuration, des suppressions de postes massives (3200 licenciements) et l’annulation de plusieurs productions internes. Obsidian aurait lui aussi été touché par ces décisions, tout en réorientant une partie de ses ressources vers des franchises jugées plus stratégiques. Il se murmure en outre qu’Obsidian planchait sur Avowed 2 et que la nouvelle direction a annulé le projet pour réallouer les ressources sur le nouveau Fallout.

Une licence redevenue prioritaire pour Xbox

Le succès de la série Fallout a ravivé l’intérêt du grand public pour l’univers post-apocalyptique de Bethesda. Pourtant, aucun nouvel épisode solo majeur n’est sorti depuis Fallout 4 en 2015, tandis que Fallout 76 a suivi une trajectoire plus orientée vers le jeu en ligne.

Un nouvel opus développé par Obsidian permettrait à Microsoft de capitaliser sur cette popularité tout en répondant à une demande ancienne des fans. Bethesda pourrait rester impliqué, mais l’ampleur exacte de cette collaboration reste inconnue.

Une rumeur prometteuse, mais encore fragile

À ce stade, calendrier, plateformes et direction créative demeurent incertains. La perspective d’un nouveau Fallout signé Obsidian suffit toutefois à relancer l’enthousiasme autour de la franchise. Comme le rappelle la célèbre formule de la saga, « la guerre ne change jamais » ; ses développeurs, eux, pourraient bien changer à nouveau.