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YouTube durcit ses règles pour gagner de l’argent avec les vidéos

3 min.
10 Août. 2026 • 20:08
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YouTube annonce un doublement des seuils d’entrée de son Programme Partenaire YouTube, celui qui permet de gagner de l’argent avec les vidéos, exigeant désormais 8 000 heures de visionnage ou 20 millions de vues Shorts pour les nouveaux créateurs. Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er février 2027 dans le cadre d’une stratégie de transformation de YouTube en service de streaming comparable à Netflix ou HBO Max.

YouTube Logo

De nouvelles règles pour gagner de l’argent sur YouTube

À partir du 1er février 2027, les créateurs souhaitant intégrer le Programme Partenaire YouTube  devront cumuler 1 000 abonnés et 8000 heures de visionnage sur 12 mois, contre 4 000 heures actuellement, ou atteindre 20 millions de vues sur leurs Shorts en 90 jours, contre 10 millions aujourd’hui. Ce doublement des exigences marque une rupture nette avec les critères d’entrée en vigueur jusqu’ici.

Au-delà de l’entrée dans le programme, YouTube met en place également des seuils de maintien inédits : les YouTubeurs devront désormais justifier de 1 000 heures de visionnage annuelles, d’un million de vues sur leurs Shorts ou publier au moins deux vidéos longues et cinq Shorts tous les 90 jours pour continuer à percevoir des revenus. Un seuil spécifique de 10 millions de vues sur les Shorts en 90 jours conditionne par ailleurs l’accès au Shorts Creators Pool, mais une chute sous ce seuil n’entraîne pas d’exclusion automatique du programme dans son ensemble.

La politique de retrait existante reste quant à elle inchangée : YouTube continue de retirer du programme les créateurs n’ayant publié aucune vidéo ni contenu sur l’onglet Posts pendant six mois consécutifs. Les créateurs déjà inscrits devront accepter les nouvelles conditions dans YouTube Studio avant le 31 janvier 2027 pour continuer à percevoir des revenus sur leur contenu.

Ces changements s’accompagnent d’une extension de YouTube Premium Lite à l’ensemble des pays où YouTube Premium est déjà disponible, dans un contexte où les abonnements se répartissent désormais entre 55 % de contenus longs et 45 % de Shorts, une proportion qui souligne l’équilibre recherché par la plateforme entre ses deux formats phares.

YouTube se rapproche des services de streaming

Cette refonte s’inscrit dans une ambition plus large : faire de YouTube un service comparable aux plateformes de streaming premium telles que Netflix, HBO Max ou Disney+. La plateforme a déjà conclu des accords pour diffuser des émissions comme celle de Trevor Noah aux États-Unis. Elle a aussi proposé fonctionnalité dédiée à l’organisation des saisons pour les créateurs, deux évolutions qui rapprochent structurellement YouTube des codes éditoriaux des services de streaming payants plutôt que de la simple plateforme vidéo grand public.

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