YouTube teste l’ouverture automatique des Shorts

L’application YouTube s’ouvre parfois directement sur l’onglet Shorts sans avertissement, même lorsqu’elle a été fermée sur une tout autre page. Ce comportement, signalé par plusieurs utilisateurs depuis au moins quatre mois, tout en sachant que les témoignages s’accumulent au fil du temps, ne dispose toujours d’aucune solution autre que la suppression complète des Shorts.

Ouvrez YouTube et vous tombez sur les Shorts

Plusieurs utilisateurs sur Reddit (1, 2, 3, 4) constatent que l’application YouTube ouvre directement les Shorts sans le moindre avertissement, un phénomène qui persiste même lorsque l’application avait été fermée sur une page totalement différente au préalable. Ce dysfonctionnement fait l’objet de signalements réguliers depuis au moins quatre mois, plusieurs utilisateurs ayant documenté le problème sans qu’aucune correction ne soit intervenue.

Le comportement observé n’est pas uniforme selon les utilisateurs : certains rapportent que l’application s’ouvre sur la page d’accueil habituelle si elle a été fermée en dehors de l’onglet Shorts, tandis que d’autres constatent l’ouverture systématique sur les Shorts quelle que soit la page quittée. Cette incohérence s’accompagne d’une progression du nombre de personnes concernées, le problème semblant apparaître pour un nombre croissant d’utilisateurs au fil du temps plutôt que de rester circonscrit à un groupe restreint.

Cette anomalie coïncide avec une présence de plus en plus marquée des Shorts dans l’ensemble de l’interface : le format vertical occupe désormais trois à quatre lignes en haut de la page d’accueil et s’infiltre également dans les recommandations sous les vidéos classiques, à l’endroit même où figuraient auparavant les commentaires. En soi, cette poussée générale du contenu vertical dans l’expérience YouTube laisse penser que le comportement observé au lancement de l’application relève probablement d’un test limité plutôt que d’un simple bug isolé. On sent en tout cas que YouTube veut continuer à concurrencer TikTok.

Pas de solution définitive

Aucune solution définitive n’existe actuellement pour ce problème, si ce n’est la suppression complète de l’accès aux Shorts au sein de l’application. Certains utilisateurs contournent partiellement le souci en mettant à zéro la limite quotidienne de visionnage, ce qui a pour effet de retirer les Shorts de la page d’accueil et des recommandations, mais l’option « Ignorer la limite » entraîne alors des rappels fréquents qui interrompent régulièrement le défilement du contenu. Ces différents témoignages illustrent la frustration grandissante d’une partie des utilisateurs face à un comportement qui reste, pour l’instant, sans réponse claire de la part de YouTube.