Les parents peuvent maintenant bloquer les YouTube Shorts pour les enfants

15 Jan. 2026 • 19:17
Face à la pression croissante sur la sécurité en ligne des mineurs, YouTube déploie un nouvel arsenal de contrôle parental ciblant spécifiquement son format de vidéos courtes, les Shorts. La plateforme propose désormais aux parents des outils précis pour encadrer la consommation de ces contenus, souvent critiqués pour leur caractère addictif.

YouTube Shorts Limite Temps

Blocage total ou minuterie pour les YouTube Shorts

YouTube met en place la possibilité de fixer un temps limite dédié exclusivement au visionnage des Shorts sur les comptes connectés des enfants et adolescents. Pour aller plus loin, les parents peuvent opter pour une approche radicale en bloquant totalement l’accès à ce format, que ce soit de manière permanente ou temporaire. Cette option vise notamment à sécuriser les périodes d’études où l’enfant utilise YouTube pour des contenus éducatifs sans risquer de dériver vers le flux infini de vidéos divertissantes.

En complément, le service permet de configurer des rappels personnalisés pour l’heure du coucher ou pour inciter à faire une pause. Ces fonctionnalités de bien-être numérique ne sont pas réservées aux mineurs et restent accessibles aux adultes souhaitant réguler leur propre consommation.

Simplification de la bascule entre comptes

YouTube s’attaque également à une friction d’usage bien connue des familles : le mélange des comptes. Pour éviter que l’algorithme des parents ne soit pollué par les dessins animés de leurs enfants, l’application va simplifier le processus de changement de compte. Une mise à jour prévue dans les prochaines semaines permettra de basculer entre le profil parent et le profil enfant en quelques clics, à condition bien sûr d’avoir le réflexe d’effectuer la manipulation.

Ces nouveautés s’ajoutent aux dispositifs existants, comme la supervision de l’activité des chaînes d’adolescents créateurs de contenus, alignant YouTube sur les standards de l’industrie déjà adoptés par TikTok, Snapchat ou Meta. L’an dernier, la plateforme avait déjà initié ce mouvement en intégrant une technologie d’estimation de l’âge pour adapter automatiquement l’expérience utilisateur.

