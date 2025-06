YouTube Premium Lite va ajouter davantage de publicités

YouTube continue de durcir sa politique publicitaire et les abonnés à son offre YouTube Premium Lite en font les frais. Cette formule à 7,99$/mois, qui retire la plupart des publicités, s’apprête à intégrer des pubs dans les Shorts, à savoir les vidéos courtes.

YouTube Premium Lite devient moins intéressant

L’abonnement YouTube Premium Lite promettait une expérience avec moins de publicités, mais sans offrir une navigation totalement sans pubs, contrairement à l’offre Premium classique. Dès le départ, cette formule excluait des fonctionnalités prisées, comme le téléchargement de vidéos pour un visionnage hors ligne, la lecture en arrière-plan ou l’accès à YouTube Music. Malgré ces limitations, elle séduisait par une réduction notable des publicités sur la plupart des contenus.

Cependant, YouTube modifie les règles du jeu. Dans un e-mail envoyé aux abonnés, la plateforme annonce : « À partir du 30 juin 2025, des publicités pourront apparaître sur les Shorts, ainsi que sur les contenus musicaux, lors de la recherche ou de la navigation. La plupart des vidéos resteront sans publicité ». Cette décision, effective à la fin du mois, marque un recul pour les abonnés Premium Lite, qui verront l’expérience promise encore amoindrie.

Une stratégie centrée sur les revenus publicitaires

Cette évolution reflète les efforts de YouTube pour maximiser ses revenus publicitaires, même pour ses abonnés payants. En rendant la navigation sans publicité plus difficile, la plateforme semble pousser les utilisateurs vers l’abonnement Premium complet, plus coûteux mais exempt de pubs et riche en fonctionnalités. L’ajout de publicités sur les Shorts vise à capitaliser sur leur popularité, tout en limitant les avantages de Premium Lite.

Cette décision pourrait frustrer les utilisateurs, déjà privés de plusieurs options clés pour un tarif de 7,99$/mois.

Pour rappel, YouTube Premium Lite existe dans plusieurs pays, mais ce n’est pas encore le cas de la France. YouTube n’explique pas pourquoi l’Hexagone n’y a pas le droit. Mais on peut se douter que l’offre arrivera un jour ou l’autre chez nous.