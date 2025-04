Les YouTube Shorts s’inspirent de TikTok avec des fonctions d’édition

YouTube dévoile plusieurs améliorations pour sa plateforme de vidéos courtes, Shorts. Ces nouvelles fonctionnalités, attendues pour ce printemps, visent à faciliter l’édition et la personnalisation des vidéos, offrant ainsi des outils similaires à ceux que l’on retrouve sur des plateformes concurrentes comme TikTok.

Du nouveau pour l’édition sur YouTube Shorts

L’une des principales nouveautés est un éditeur vidéo amélioré qui permet aux créateurs de mieux contrôler leurs vidéos en ajustant des éléments comme la découpe, le réarrangement des clips, le zoom sur certaines séquences et l’ajout de textes et de musique. Les utilisateurs pourront visualiser leurs modifications directement sur une timeline, accessible en faisant glisser l’écran vers le haut depuis l’éditeur de Shorts. YouTube a précisé que ces ajouts ne sont que les premiers d’une série d’améliorations destinées à simplifier l’édition de vidéos courtes.

D’autres outils sont aussi en préparation, notamment la possibilité d’ajouter de la musique automatiquement synchronisée avec le rythme de la vidéo, ce qui permettra aux créateurs de gagner du temps par rapport à l’alignement manuel des morceaux. De plus, des filtres vidéo et des superpositions seront disponibles dans les modèles de YouTube Shorts, facilitant ainsi l’intégration aux tendances du moment. Plus tard au printemps, il sera possible d’ajouter des autocollants personnalisés issus de la galerie personnelle, voire même de créer des autocollants à partir de descriptions textuelles via l’intelligence artificielle.

Ces mises à jour ne sont pas sans rappeler les fonctionnalités populaires de TikTok et viennent renforcer l’attrait de YouTube Shorts. La sortie de ces outils intervient dans un contexte particulier, avec TikTok sous pression aux États-Unis, où une éventuelle interdiction est en approche. Cela pourrait inciter de nombreux créateurs à se tourner vers une alternative comme YouTube Shorts.