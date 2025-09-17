TENDANCES
KultureGeek Internet YouTube dévoile des outils d’IA générative pour les Shorts
Internet

YouTube dévoile des outils d’IA générative pour les Shorts

17 Sep. 2025 • 18:59
YouTube dévoile une suite d’outils d’intelligence artificielle générative destinés aux créateurs de Shorts. Cette mise à jour majeure propose Veo 3 Fast, une version personnalisée du modèle de Google qui permet de transformer du texte en vidéo. Cela s’accompagne par des nouveautés en matière de remixage et d’édition automatisée.

YouTube Icone Logo

Veo 3 Fast : création vidéo accélérée avec support audio

La plateforme intègre désormais Veo 3 Fast, une version optimisée du modèle Veo 3 de Google spécialement conçue pour les Shorts. Cela permet de générer des contenus vidéo en 480p avec une latence réduite, facilitant ainsi la création de clips vidéo. Notamment, les utilisateurs peuvent maintenant intégrer du son dans leurs créations générées par IA, et ce pour la première fois.

Cette fonctionnalité se déploie initialement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. YouTube prévoit d’étendre progressivement cette technologie vers d’autres régions dans les mois à venir.

Par ailleurs, YouTube enrichit l’arsenal créatif de Veo avec des capacités d’animation. Les créateurs peuvent désormais appliquer le mouvement d’une vidéo à une image fixe. Cela permet d’animer des photos statiques en transférant les mouvements d’un sujet vers un autre, comme faire danser une personne sur une photo en utilisant les mouvements d’une vidéo existante.

Outils de style et remixage audio intelligent

L’évolution ne s’arrête pas là. Veo permet maintenant d’appliquer différents styles artistiques aux vidéos, notamment des effets pop art ou origami. De surcroît, les créateurs obtiennent la possibilité d’ajouter des objets, personnages ou accessoires simplement en les décrivant avec du texte. Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement au cours des prochains mois.

YouTube dévoile également un outil de remixage permettant de transformer les dialogues de vidéos éligibles en bandes sonores accrocheuses pour d’autres Shorts. « En tant que plus grand terrain de jeu créatif au monde, YouTube est l’endroit où naissent les tendances et où vous pouvez puiser l’inspiration. Imaginez entendre une ligne de dialogue qui déclenche une idée (une phrase drôle, une citation mémorable, ou un son unique) et vous voulez la remixer en un nouveau son », indique YouTube.

Édition automatisée et création collaborative

L’outil Speech to Song utilise le modèle musical Lyria 2 de Google pour créer des bandes sonores personnalisées. Les créateurs ajustent l’ambiance de leurs morceaux en choisissant parmi des styles comme « tranquille », « dansable » ou « amusant ». YouTube testera bientôt cette fonctionnalité avant de l’étendre à davantage de créateurs américains dans les semaines suivantes.

Enfin, la fonction « Modifier avec l’IA » transforme les rushs en premiers montages fonctionnels. Cette technologie analyse automatiquement les séquences de l’appareil, sélectionne et organise les meilleurs moments, puis ajoute musique et transitions. L’outil génère même des voix off réactives au contenu vidéo, disponibles en anglais et en hindi. YouTube expérimente actuellement cette fonctionnalité sur les Shorts et dans l’application YouTube Create, avec une expansion prévue dans certains pays au cours des prochaines semaines.

