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KultureGeek Internet YouTube Shorts : de nouvelles fonctions pour encore copier TikTok
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YouTube Shorts : de nouvelles fonctions pour encore copier TikTok

3 min.
26 Juin. 2026 • 9:45
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YouTube remanie Shorts, à savoir ses vidéos verticales courtes, pour se rapprocher un peu plus de TikTok. Le changement le plus visible concerne la disparition du bouton « Je n’aime pas », remplacé par des options moins frontales pour signaler qu’un contenu ne plaît pas.

YouTube Shorts

Des nouveautés grandement inspirées par TikTok

Le service retire ainsi un marqueur de rejet direct et renvoie désormais les utilisateurs vers les options « Pas intéressé » ou « Ne pas recommander cette chaîne » pour écarter une vidéo. En parallèle, le traditionnel pouce vers le haut cède sa place à un cœur, tandis que l’application ajoute une lecture accélérée jusqu’à x2 et un mode destiné à masquer temporairement le texte et les icônes à l’écran.

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En supprimant le bouton « Je n’aime pas », YouTube complique l’expression immédiate d’un avis négatif et privilégie des signaux plus discrets. Le choix rapproche encore davantage YouTube Shorts de TikTok qui mise depuis longtemps sur une expérience plus simple et moins contradictoire.

La nouvelle fonction de vitesse accélérée, en laissant son doigt appuyé sur l’écran, poursuit la même logique de consommation rapide. YouTube explique qu’elle doit permettre d’« absorber l’information plus vite ou trouver plus rapidement votre passage préféré ». Le mode « Affichage épuré » complète cet arsenal en offrant une lecture visuellement plus propre, sans les boutons à l’écran pour réellement voir la vidéo.

Ces quatre changements (disparition du « Je n’aime pas », cœur à la place du pouce vers le haut, vitesse x2 et affichage épuré) reprennent presque trait pour trait des fonctions déjà installées depuis des années chez TikTok.

Les YouTube Shorts rencontrent un succès

Cette accélération répond à une bataille d’attention de plus en plus brutale entre YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. Lancé en 2020, les YouTube Shorts sont derrière les autres plateformes, malgré une puissance de diffusion massive.

En juin 2025, YouTube revendiquait 200 milliards de vues quotidiennes en moyenne pour les Shorts. Cette performance mérite toutefois d’être nuancée car la plateforme comptabilise une vue dès la fraction de seconde où la vidéo s’ouvre. Autrement dit, YouTube affiche une échelle colossale, mais s’appuie aussi sur une méthode de comptage discutable.

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