God of War : Dave Bautista en négociations pour incarner Kratos dans la série

Ryan Hurst était à l’origine Kratos dans la série God of War, mais l’acteur s’est blessé au biceps et Amazon Prime Video a décidé de le remplacer. Aujourd’hui, Variety rapporte que Dave Bautista est en pourparlers pour le rôle.
Le principal atout de Dave Bautista tient à son physique : contrairement à Ryan Hurst, il n’aurait pas besoin de mois d’entraînement intensif pour incarner la carrure imposante de Kratos, puisqu’il est déjà musclé. Son parcours d’acteur, entre Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, un rôle dans Blade Runner 2049 et une carrière antérieure dans le catch (WWE) renforce sa crédibilité pour ce type de personnage physique et charismatique.
Dave Bautista n’est pas non plus un inconnu pour les adaptations de jeux vidéo : il avait précédemment manifesté son intérêt pour un rôle dans une adaptation de Gears of War. Son profil semble donc naturellement aligné avec ce type de projet, ce qui pourrait faciliter les négociations en cours avec la production de God of War.
Certaines incertitudes subsistent néanmoins autour de cette potentielle signature. L’acteur a 57 ans et pourrait en avoir 58 pendant le tournage, soit sept ans de plus que Ryan Hurst au moment de son propre abandon pour blessure. Dave Bautista a également perdu du poids et de la masse musculaire ces dernières années, même s’il pourrait regagner rapidement le gabarit nécessaire au rôle. Si les négociations aboutissent, la production prévoit de redémarrer le tournage à l’automne.
Au-delà du rôle de Kratos, plusieurs autres changements sont évoqués pour la saison 2 de la série qui adapterait God of War Ragnarok sorti en 2022, après une première saison basée sur le jeu de 2018. Des rumeurs circulent sur un possible changement d’acteur pour le personnage d’Atreus, confié à Callum Vinson pour la saison 1, en raison d’un bond temporel de trois ans prévu dans le scénario de cette nouvelle saison.
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