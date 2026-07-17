God Of War : l’acteur de Kratos est remplacé après une blessure de Ryan Hurst

Ryan Hurst, initialement choisi pour incarner Kratos dans l’adaptation du jeu God of War en série TV sur Amazon Prime Video, s’est déchiré un biceps lors d’une cascade à Vancouver à la fin juin, alors même qu’il avait pris 18 kilos de muscle pour préparer le rôle. L’acteur a subi une chirurgie et sa récupération en cours ne lui permettra pas de reprendre le tournage avant 2027, selon les informations rapportées par Deadline.

Ryan Hurst n’est plus Kratos

Face à cette indisponibilité prolongée, estimée entre 4 et 6 mois pour une récupération de base et jusqu’à un an pour un retour en pleine forme physique, la production a suspendu immédiatement le tournage et a décidé de recaster le rôle principal. Le nom du nouvel acteur qui incarnera Kratos à la place de Ryan Hurst n’est pas connu pour le moment.

Les quatre premiers épisodes déjà tournés seront mis à la poubelle pour recommencer de zéro le tournage avec le nouvel acteur qui incarnera Kratos, une décision d’autant plus complexe qu’Amazon Prime Video avait prévu de filmer les deux premières saisons d’un coup.

Un calendrier resserré pour rattraper le retard

La préparation de la nouvelle production débutera à la mi-août, avec une reprise effective du tournage prévue à la mi-octobre. Ce calendrier serré montre l’urgence dans laquelle se trouve Amazon Prime Video pour limiter l’impact de cet incident sur le planning global de diffusion, alors que le tournage initial avait débuté en février à Vancouver sous la houlette du showrunner Ronald D. Moore. La série est produite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios.

Le défi logistique se double d’une contrainte inattendue : Callum Vinson, qui interprète Atreus, grandit rapidement en tant qu’enfant acteur, ce qui complique la réutilisation des scènes déjà tournées avec Ryan Hurst. Ce facteur renforce la nécessité d’un tout nouveau tournage plutôt qu’un simple remplacement ponctuel de certaines scènes.

God of War suit les aventures de Kratos et d’Atreus, père et fils, qui se lancent dans un périple pour disperser les cendres de leur épouse et mère, Faye. Au fil de leurs aventures, Kratos tente d’apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu’Atreus s’efforce d’enseigner à son père comment devenir un meilleur humain.