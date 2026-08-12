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PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2026

3 min.
12 Août. 2026 • 19:10
0

Sony lève le voile sur la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en août avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.

Helldivers 2

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour août 2026

  • Helldivers 2 | PS5
  • Kingdom Come: Deliverance 2 | PS5
  • Vampire Survivors | PS5, PS4
  • Hell is Us | PS5
  • Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4
  • Two Point Museum | PS5
  • Metro Exodus | PS5, PS4
  • Dying Light 2 | PS5, PS4

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

  • Onimusha: Dawn of Dreams | PS5, PS4
  • Disney’s Atlantis: The Lost Empire| PS5, PS4

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

  • Deux jeux téléchargeables chaque mois.
  • Des réductions exclusives.
  • Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.
  • L’accès au multijoueur en ligne.
  • Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 9,99 € par mois / 27,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

  • Fournit tous les avantages du palier Essential.
  • Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 15,99 € par mois / 43,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

  • Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.
  • Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.
  • L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.
  • Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 18,99 € par mois / 54,99 € par trimestre / 151,99€ par an

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