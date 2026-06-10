PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en juin 2026

Sony lève le voile sur la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 16 juin avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :
Prix : 9,99 € par mois / 27,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 15,99 € par mois / 43,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 18,99 € par mois / 54,99 € par trimestre / 151,99€ par an
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